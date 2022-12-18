Первые в космосе

Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.

Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.

В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.

В 7:10 занял место в космическом корабле.

В 9:06 минут объявили минутную готовность.

В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."

Следующие 108 минут изменили мир.