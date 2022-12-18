Первые в космосе
Новая, космическая, эра началась 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками, успешно пролетал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Его позывные приняли миллионы радиолюбителей по всему миру. Тогда еще трудно было представить, что даст этот инженерный и научный прорыв. Предусмотрительнее всех оказались разработчики ПС-1, которые уважительно обращались к спутнику на "вы".
Новая, космическая, эра началась 4 октября 1957 года, когда СССР запустил первый в истории искусственный спутник Земли ПС-1 (Простейший спутник-1). Шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма, оснащенный четырьмя антеннами и работающими от батареек передатчиками, успешно пролетал 92 дня и совершил 1440 оборотов вокруг Земли. Его позывные приняли миллионы радиолюбителей по всему миру. Тогда еще трудно было представить, что даст этот инженерный и научный прорыв. Предусмотрительнее всех оказались разработчики ПС-1, которые уважительно обращались к спутнику на "вы".
Лунная программа была важнейшим элементом советской космической стратегии, и в 1959 году автоматическая станция "Луна-2" первой в мире достигла поверхности соседней планеты. На борту она несла три символических вымпела. Это были полые шары, похожие на футбольные мячи и состоявшие из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке они разлетелись по поверхности. Место, где аппарат врезался в планету, назвали "Заливом Лунника".
Лунная программа была важнейшим элементом советской космической стратегии, и в 1959 году автоматическая станция "Луна-2" первой в мире достигла поверхности соседней планеты. На борту она несла три символических вымпела. Это были полые шары, похожие на футбольные мячи и состоявшие из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959". При посадке они разлетелись по поверхности. Место, где аппарат врезался в планету, назвали "Заливом Лунника".
В сентябре 1959 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев во время визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру копию сферического вымпела, доставленного на Луну.
В сентябре 1959 года председатель Совета министров СССР Никита Хрущев во время визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру копию сферического вымпела, доставленного на Луну.
В октябре 1959 года люди увидели обратную сторону Луны. Исторические изображения получила межпланетная автоматическая станция "Луна-3". Снимки были сделаны на расстоянии 60—70 тысяч километров от поверхности планеты и переданы по радиоканалу. Изучение естественного спутника Земли продолжили с помощью станций серии "Зонд" и "Луна". Полученная информация позволила советским ученым составить первую полную карту и глобус Луны.
В октябре 1959 года люди увидели обратную сторону Луны. Исторические изображения получила межпланетная автоматическая станция "Луна-3". Снимки были сделаны на расстоянии 60—70 тысяч километров от поверхности планеты и переданы по радиоканалу. Изучение естественного спутника Земли продолжили с помощью станций серии "Зонд" и "Луна". Полученная информация позволила советским ученым составить первую полную карту и глобус Луны.
Прежде чем отправить на орбиту человека, нужно было изучить влияние космического полета и пространства на земные организмы. После долгих обсуждений исследователи решили, что это будет собака. Физиологи знали, как ведут себя эти животные, и понимали особенности их строения. Летом 1960 года на Землю из космического полета впервые вернулись Белка и Стрелка — и вернулись живыми. В невесомости они провели почти 16 часов. До этого в космос летали собаки, но все они погибали — от стресса, перегрева и сильных перегрузок.
Прежде чем отправить на орбиту человека, нужно было изучить влияние космического полета и пространства на земные организмы. После долгих обсуждений исследователи решили, что это будет собака. Физиологи знали, как ведут себя эти животные, и понимали особенности их строения. Летом 1960 года на Землю из космического полета впервые вернулись Белка и Стрелка — и вернулись живыми. В невесомости они провели почти 16 часов. До этого в космос летали собаки, но все они погибали — от стресса, перегрева и сильных перегрузок.
Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.
Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.
В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.
В 7:10 занял место в космическом корабле.
В 9:06 минут объявили минутную готовность.
В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."
Следующие 108 минут изменили мир.
Утром 12 апреля 1961 года люди еще не знали, что этот день навсегда будет записан в летописи человечества.
Советский летчик Юрий Гагарин проснулся в 5:30.
В 6:50 он вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку космодрома.
В 7:10 занял место в космическом корабле.
В 9:06 минут объявили минутную готовность.
В 9:07 была дана команда "зажигание". В эфире прозвучало знаменитое "Поехали!.."
Следующие 108 минут изменили мир.
Корабль "Восток" с первым космонавтом на борту совершил один виток вокруг Земли. В Саратовской области приземлился уже не обычный 27-летний парень Юра, а герой планеты. Полет в космос сделал его одним из самых знаменитых людей в истории.
Корабль "Восток" с первым космонавтом на борту совершил один виток вокруг Земли. В Саратовской области приземлился уже не обычный 27-летний парень Юра, а герой планеты. Полет в космос сделал его одним из самых знаменитых людей в истории.
Через два дня Гагарина приветствовала Москва. Тысячи людей хотели увидеть героя своими глазами. Новость о том, что человек преодолел земное притяжение, вызвала небывалый ажиотаж. Космонавта приглашали в разные города и страны. Гагарин побывал чуть ли ни в каждом уголке Земли, общаясь со всеми, кто этого хотел. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, ученые и артисты. О нем слагали песни, снимали фильмы, его именем называли сыновей.
Через два дня Гагарина приветствовала Москва. Тысячи людей хотели увидеть героя своими глазами. Новость о том, что человек преодолел земное притяжение, вызвала небывалый ажиотаж. Космонавта приглашали в разные города и страны. Гагарин побывал чуть ли ни в каждом уголке Земли, общаясь со всеми, кто этого хотел. Встретиться с первым гражданином Вселенной считали за честь короли и президенты, ученые и артисты. О нем слагали песни, снимали фильмы, его именем называли сыновей.
Советская космонавтика набирала силу. 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, провел там более 12 минут и "отплывал" более чем на пять метров. Без приключений не обошлось. Специально для миссии разработали скафандр "Беркут". Вот только смоделировать на Земле космический вакуум было невозможно, и когда Леонов вышел из корабля, его костюм раздулся. Это грозило тем, что космонавт не сможет втиснуться в шлюзовую камеру. Леонов спасся, нарушив инструкцию: снизил давление в скафандре — и тот сел на "место".
Советская космонавтика набирала силу. 18 марта 1965 года Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос, провел там более 12 минут и "отплывал" более чем на пять метров. Без приключений не обошлось. Специально для миссии разработали скафандр "Беркут". Вот только смоделировать на Земле космический вакуум было невозможно, и когда Леонов вышел из корабля, его костюм раздулся. Это грозило тем, что космонавт не сможет втиснуться в шлюзовую камеру. Леонов спасся, нарушив инструкцию: снизил давление в скафандре — и тот сел на "место".
Летчики-космонавты Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9".
Летчики-космонавты Павел Попович, Алексей Леонов и Юрий Гагарин изучают первое изображение поверхности Луны, полученное с автоматической межпланетной станции "Луна-9".
В 1963 году произошло еще одно эпохальное событие: в космос впервые полетела женщина. В отборе участвовали почти 800 кандидаток. Валентина Терешкова отлично подходила на роль народной героини: родилась в деревне, выросла в простой семье, работала на ткацкой фабрике, а еще была юной и привлекательной. Она провела на орбите двое суток 22 часа 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли.
В 1963 году произошло еще одно эпохальное событие: в космос впервые полетела женщина. В отборе участвовали почти 800 кандидаток. Валентина Терешкова отлично подходила на роль народной героини: родилась в деревне, выросла в простой семье, работала на ткацкой фабрике, а еще была юной и привлекательной. Она провела на орбите двое суток 22 часа 50 минут и совершила 48 витков вокруг Земли.
После Терешковой женщина отправится в космос лишь через 19 лет.
На фото — торжественная встреча в Москве космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.
После Терешковой женщина отправится в космос лишь через 19 лет.
На фото — торжественная встреча в Москве космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского.
Ближайшая к нам планета Солнечной системы Венера скрыта плотной атмосферой и облаками, изучать ее непросто. Космические исследования Венеры начались в 1961 году с запуска советской автоматической межпланетной станции "Венера-1", пролетевшей в 100 000 километров от поверхности. Старты "Венер" после этого продолжились.
Ближайшая к нам планета Солнечной системы Венера скрыта плотной атмосферой и облаками, изучать ее непросто. Космические исследования Венеры начались в 1961 году с запуска советской автоматической межпланетной станции "Венера-1", пролетевшей в 100 000 километров от поверхности. Старты "Венер" после этого продолжились.
"Венера-4", запущенная в июне 1967 года, выполнила свою миссию полностью. Она долетела до планеты, при входе в атмосферу отделился спускаемый аппарат, включились приборы и начали передавать научную информацию. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Аппараты летали к планете до 1980-х.
"Венера-4", запущенная в июне 1967 года, выполнила свою миссию полностью. Она долетела до планеты, при входе в атмосферу отделился спускаемый аппарат, включились приборы и начали передавать научную информацию. Главным результатом полета станции стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Аппараты летали к планете до 1980-х.
Первый шаг по Луне сделал в 1970 году советский "Луноход-1". Автоматический самоходный аппарат курсировал по поверхности около 300 земных суток (11 лунных), прошел более десяти километров, передал 20 тысяч снимков, в том числе стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, и провел исследования грунта. Планетоход перевыполнил свою программу и остался на Луне. Ученые многие годы не знали, где именно он находится, пока группа физиков из Калифорнийского университета не заметила космический внедорожник на снимках зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.
Первый шаг по Луне сделал в 1970 году советский "Луноход-1". Автоматический самоходный аппарат курсировал по поверхности около 300 земных суток (11 лунных), прошел более десяти километров, передал 20 тысяч снимков, в том числе стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей рельефа, и провел исследования грунта. Планетоход перевыполнил свою программу и остался на Луне. Ученые многие годы не знали, где именно он находится, пока группа физиков из Калифорнийского университета не заметила космический внедорожник на снимках зонда Lunar Reconnaissance Orbiter.
Наша страна первой шагнула и на Марс. Это было в 1971 году. С начала пилотируемых полетов в космос не прошло и десяти лет, портативных компьютеров не существовало, ракеты-носители сильно уступали современным, и даже просто "попасть в Марс" ракетой с Земли было непросто. Отечественные ученые и космическая промышленность сделали почти невозможное, создав станции "Марс-3" и "Марс-2". "Марс-3" стал первым космическим аппаратом землян на поверхности Красной планеты. И пусть он передавал данные всего 14,5 секунды после посадки, это была победа.
Наша страна первой шагнула и на Марс. Это было в 1971 году. С начала пилотируемых полетов в космос не прошло и десяти лет, портативных компьютеров не существовало, ракеты-носители сильно уступали современным, и даже просто "попасть в Марс" ракетой с Земли было непросто. Отечественные ученые и космическая промышленность сделали почти невозможное, создав станции "Марс-3" и "Марс-2". "Марс-3" стал первым космическим аппаратом землян на поверхности Красной планеты. И пусть он передавал данные всего 14,5 секунды после посадки, это была победа.
Автоматическая станция "Марс-3" — советская АМС третьего поколения из серии КА "Марс", предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно и с поверхности планеты. Разработана в НПО имени Лавочкина.
Автоматическая станция "Марс-3" — советская АМС третьего поколения из серии КА "Марс", предназначенная для исследования Марса как с орбиты, так непосредственно и с поверхности планеты. Разработана в НПО имени Лавочкина.
Первая советская долговременная орбитальная станция "Салют" представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. "Салют" вывели на орбиту 19 апреля 1971 года, а первая экспедиция к нему стартовала уже 23 апреля.
Первая советская долговременная орбитальная станция "Салют" представляла собой новый тип космического аппарата, позволявший автоматически и с участием человека проводить комплексные научные исследования в условиях продолжительного полета. "Салют" вывели на орбиту 19 апреля 1971 года, а первая экспедиция к нему стартовала уже 23 апреля.
За время работы "Салюта" здесь провели множество научных экспериментов, отработали систему жизнедеятельности космонавтов. Конструкция "Салюта" стала основой создания комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции (МКС).
За время работы "Салюта" здесь провели множество научных экспериментов, отработали систему жизнедеятельности космонавтов. Конструкция "Салюта" стала основой создания комплекса "Мир" и российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Орбитальный комплекс "Мир" стал первой в мире многомодульной орбитальной станцией. Сборка ее происходила путем последовательного добавления доставленных в космос блоков научного и хозяйственного значения. Первый элемент вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, а полностью строительство завершилось в 1996-м.
Орбитальный комплекс "Мир" стал первой в мире многомодульной орбитальной станцией. Сборка ее происходила путем последовательного добавления доставленных в космос блоков научного и хозяйственного значения. Первый элемент вывели на орбиту 20 февраля 1986 года, а полностью строительство завершилось в 1996-м.
"Мир" находился в эксплуатации 14,5 года вместо предусмотренных пяти и завершил свой полет 23 марта 2001 года. Комплекс был своеобразным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и процессов, используемых на МКС. Здесь было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многим из которых нет аналогов в мире, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета и продолжительности пребывания в космосе.
"Мир" находился в эксплуатации 14,5 года вместо предусмотренных пяти и завершил свой полет 23 марта 2001 года. Комплекс был своеобразным полигоном для испытаний в реальных условиях многих технических решений и процессов, используемых на МКС. Здесь было совершено 78 выходов в открытый космос, выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований, многим из которых нет аналогов в мире, установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета и продолжительности пребывания в космосе.
Завершает наше небольшое путешествие во времени история единственного советского космического челнока. В 1980-е многоразовый корабль "Буран" был самой сложной машиной, созданной человечеством. Проект, явившийся ответом на разработку американской многоразовой транспортной системы, объединил два НПО, 70 министерств и полторы тысячи предприятий. Специально для "Бурана" изобрели принципиально новые материалы и технологии.
Завершает наше небольшое путешествие во времени история единственного советского космического челнока. В 1980-е многоразовый корабль "Буран" был самой сложной машиной, созданной человечеством. Проект, явившийся ответом на разработку американской многоразовой транспортной системы, объединил два НПО, 70 министерств и полторы тысячи предприятий. Специально для "Бурана" изобрели принципиально новые материалы и технологии.
"Буран" вывели на орбиту 15 ноября 1988 года, он совершил два витка вокруг Земли и приземлился в беспилотном режиме. Полет стал мировой сенсацией: американцы тогда даже не пытались сажать корабли автоматически. Пуск прошел идеально. Через 205 минут челнок приземлился настолько плавно, что тормозной парашют сработал, когда уже фактически не требовался. Второй полет назначили на 1990-й год, но в стране начались перемены, программу свернули. "Буран" оставили на Байконуре до лучших времен. Он их не дождался…
"Буран" вывели на орбиту 15 ноября 1988 года, он совершил два витка вокруг Земли и приземлился в беспилотном режиме. Полет стал мировой сенсацией: американцы тогда даже не пытались сажать корабли автоматически. Пуск прошел идеально. Через 205 минут челнок приземлился настолько плавно, что тормозной парашют сработал, когда уже фактически не требовался. Второй полет назначили на 1990-й год, но в стране начались перемены, программу свернули. "Буран" оставили на Байконуре до лучших времен. Он их не дождался…