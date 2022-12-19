https://ria.ru/20221219/kosmos-1839704004.html

Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу

Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу - РИА Новости, 19.12.2022

Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправсоглашение с ОАЭ о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:48

2022-12-19T12:48

2022-12-19T12:48

космос - риа наука

владимир путин

оаэ

россия

казахстан

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправсоглашение с ОАЭ о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечалось в пояснительной записке, документ должен создать основу для взаимовыгодного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соглашение подготовлено в рамках реализации совместных проектов, в том числе относящихся к установке на территории ОАЭ станции ГЛОНАСС. После вступления соглашения в силу Россия вместе с ОАЭ и Казахстаном сможет приступить к реализации проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур и других объектов космической инфраструктуры космодрома.

https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html

https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html

оаэ

россия

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, владимир путин, оаэ, россия, казахстан, глонасс (система навигации)