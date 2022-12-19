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Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу - РИА Новости, 19.12.2022
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Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу
Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу - РИА Новости, 19.12.2022
Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправсоглашение с ОАЭ о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:48
2022-12-19T12:48
космос - риа наука
владимир путин
оаэ
россия
казахстан
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправсоглашение с ОАЭ о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечалось в пояснительной записке, документ должен создать основу для взаимовыгодного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соглашение подготовлено в рамках реализации совместных проектов, в том числе относящихся к установке на территории ОАЭ станции ГЛОНАСС. После вступления соглашения в силу Россия вместе с ОАЭ и Казахстаном сможет приступить к реализации проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур и других объектов космической инфраструктуры космодрома.
https://ria.ru/20221219/putin-1839701428.html
https://ria.ru/20221021/oae-1825760981.html
оаэ
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космос - риа наука, владимир путин, оаэ, россия, казахстан, глонасс (система навигации)
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, ОАЭ, Россия, Казахстан, ГЛОНАСС (система навигации)
12:48 19.12.2022
 
Путин подписал закон о договоре с ОАЭ по космосу

Путин подписал закон о договоре с ОАЭ об использовании космоса в мирных целях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий межправсоглашение с ОАЭ о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 12:39Наука
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Как отмечалось в пояснительной записке, документ должен создать основу для взаимовыгодного сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Соглашение подготовлено в рамках реализации совместных проектов, в том числе относящихся к установке на территории ОАЭ станции ГЛОНАСС.
После вступления соглашения в силу Россия вместе с ОАЭ и Казахстаном сможет приступить к реализации проекта по модернизации стартового комплекса площадки космодрома Байконур и других объектов космической инфраструктуры космодрома.
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