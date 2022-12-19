https://ria.ru/20221219/gosuslugi-1839693097.html

Минцифры опровергло информацию об утечке данных "Госуслуг"

Минцифры опровергло информацию об утечке данных "Госуслуг" - РИА Новости, 19.12.2022

Минцифры опровергло информацию об утечке данных "Госуслуг"

Данные, якобы украденные у пользователей "Госуслуг", - компилляция информации, попавшей в сеть из-за утечки у "Почты России", которая произошла еще летом,... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:12

2022-12-19T12:12

2022-12-19T12:12

технологии

максут шадаев

почта россии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

кибератаки

кибербезопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Данные, якобы украденные у пользователей "Госуслуг", - компилляция информации, попавшей в сеть из-за утечки у "Почты России", которая произошла еще летом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация о том, что украинские хакеры опять выложили данные, полученные, по их словам, из Единой Системы Идентификации и Аутентификации (ЕСИА) "Госуслуг". Опубликованные данные включают в себя ФИО, адрес электронной почты почты, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), а также ИНН, телефон, дату рождения и адрес. "Это опять база "Почты России". Та утечка, которая уже четвертый раз публикуется под видом утечки "Госуслуг". Это просто компиляция, они (мошенники - ред.) каждый раз берут эту историю", - ответил Шадаев на вопрос РИА Новости, произошла ли утечка данных "Госуслуг". "Почта России" в конце июля подтвердила частичную утечку данных пользователей у своего подрядчика. Однако, как отмечала компания, банковские данные клиентов не пострадали, а у взломщиков нет доступа к другим записям. После этого Роскомнадзор направил в "Почту России" запрос с требованием предоставить детальную информацию об утечке персональных данных клиентов.

https://ria.ru/20221214/shtraf-1838519186.html

https://ria.ru/20221130/nalogi-1835179919.html

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технологии, максут шадаев, почта россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, кибератаки, кибербезопасность