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В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ - РИА Новости, 19.12.2022
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В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ - РИА Новости, 19.12.2022
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ
Инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T07:27
2022-12-19T09:25
владимир путин
юрий сентюрин
россия
чехия
украина
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин. По его словам, подобные инициативы дестабилизируют рынки, повышают уровень неопределенности. Ожидается, что сегодня министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ. Еврокомиссия в ноябре разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса. Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
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владимир путин, юрий сентюрин, россия, чехия, украина, евросоюз, еврокомиссия
Владимир Путин, Юрий Сентюрин, Россия, Чехия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия
07:27 19.12.2022 (обновлено: 09:25 19.12.2022)
 
В МИД предупредили о последствиях ценового потолка на газ

МИД: инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Инициатива Евросоюза по ценовому потолку на газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

"Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права", — сказал дипломат.

По его словам, подобные инициативы дестабилизируют рынки, повышают уровень неопределенности.
Ожидается, что сегодня министры энергетики стран ЕС обсудят вопрос о максимальной цене на природный газ.
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Еврокомиссия в ноябре разработала временный механизм корректировки рынка газа для сдерживания сильных всплесков его стоимости. Он будет запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу кубов газа), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение десяти торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.
Однако это очень высокий уровень: расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Министры энергетики ЕС уже обсуждали предложение ЕК в ноябре, но сильно разошлись во мнениях по уровню лимита. К предложению Еврокомиссии уже было несколько поправок, в частности, как сообщало агентство Bloomberg, Чехия предлагала снизить лимит до 220 евро, а спред к СПГ — до 35 евро, но и это предложение не нашло консенсуса.
Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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Владимир ПутинЮрий СентюринРоссияЧехияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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