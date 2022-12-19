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Более десяти самолетов не смогли вылететь из аэропорта Челябинска - РИА Новости, 19.12.2022
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Туризм
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Более десяти самолетов не смогли вылететь из аэропорта Челябинска
Более десяти самолетов не смогли вылететь из аэропорта Челябинска - РИА Новости, 19.12.2022
Более десяти самолетов не смогли вылететь из аэропорта Челябинска
Более 10 рейсов задержаны в понедельник в Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T10:40
2022-12-19T11:00
туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Более 10 рейсов задержаны в понедельник в Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "В связи с метеоусловиями аэропорт был закрыт до 10.30 (08.30 мск) для обработки взлетно-посадочной полосы", — сказала собеседница агентства. Согласно онлайн-табло, были задержаны утренние рейсы в Ханты-Мансийск, Москву, Санкт-Петербург, Сургут, всего — 11 самолетов. В пресс-службе уточнили, что вылет в Сургут перенесен с 07.15 (05.15 мск) на 14.25 (12.25 мск) по техническим причинам.В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме, добавили в пресс-службе.В Челябинске утром 19 декабря температура воздуха составляла около нуля градусов, прошел снег, местами с дождем, наблюдается гололед.
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челябинск, новости - туризм, аэропорт, погода, туризм
Туризм, Челябинск, Новости - Туризм, Аэропорт, Погода, Туризм
10:40 19.12.2022 (обновлено: 11:00 19.12.2022)
 
Более десяти самолетов не смогли вылететь из аэропорта Челябинска

Более десяти рейсов задержаны в аэропорту Челябинска в понедельник из-за непогоды

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкТерминал аэропорта
Терминал аэропорта - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Терминал аэропорта. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 дек — РИА Новости. Более 10 рейсов задержаны в понедельник в Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В связи с метеоусловиями аэропорт был закрыт до 10.30 (08.30 мск) для обработки взлетно-посадочной полосы", — сказала собеседница агентства.
Согласно онлайн-табло, были задержаны утренние рейсы в Ханты-Мансийск, Москву, Санкт-Петербург, Сургут, всего — 11 самолетов. В пресс-службе уточнили, что вылет в Сургут перенесен с 07.15 (05.15 мск) на 14.25 (12.25 мск) по техническим причинам.
В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме, добавили в пресс-службе.
В Челябинске утром 19 декабря температура воздуха составляла около нуля градусов, прошел снег, местами с дождем, наблюдается гололед.
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