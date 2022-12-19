https://ria.ru/20221219/bachurin-1839658371.html

Илья Бачурин: санкции создали "Москонцерту" новые возможности

Илья Бачурин: санкции создали "Москонцерту" новые возможности - РИА Новости, 19.12.2022

Илья Бачурин: санкции создали "Москонцерту" новые возможности

О том, что готовит "Москонцерт" для жителей и гостей города в зимнем сезоне, как организация справилась с санкциями и пандемией, и какие площадки самые... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T11:00

2022-12-19T11:00

2022-12-19T11:00

интервью

россия

илья бачурин

москонцерт

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О том, что готовит "Москонцерт" для жителей и гостей города в зимнем сезоне, как организация справилась с санкциями и пандемией, и какие площадки самые популярные у зрителей, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор организации Илья Бачурин. Беседовала Ольга Овчинникова.– Илья Викторович, вы занимаете должность генерального директора "Москонцерта" чуть более полутора лет. Как вы считаете, что изменилось с вашим приходом?– Удалось очень многое сделать и начать процесс гармонизации "Москонцерта", включения его в важные городские процессы и проекты. В структуре "Москонцерта" до моего прихода было два основных сегмента – артисты, творческие работники и административный блок, так называемый бэк-офис. При этом отсутствовали режиссерские и продюсерские компетенции, которые позволяли бы из артистов "Москонцерта" собирать разнообразные программы, комбинировать их. Мало того, что созданием программ занимались люди – ладно без образования, есть талантливые самоучки, но беда в том, что они не очень хорошо разбирались в тех видах творчества, которые они компилировали в программы.Сейчас я на верхнем уровне укрепляю команду серьезными профессионалами, которые в этих областях компетентны – режиссер Юрий Квятковский, композитор Петр Айду, режиссер, принесший в "Москонцерт" жанр музыкального театра, Алексей Франдетти, молодой талантливый режиссер Мария Тихонова, директор успешного частного театра Маша Литвинова. Активно привлекаются к работе сильные профессионалы, которых, безусловно, немало в команде. Идет перестройка по всем направлениям. И, учитывая масштабы организации и отсутствие желания суетиться, делать что-то только ради сроков, процесс этот не быстрый.Важен и другой аспект. Мы могли бы нафантазировать, придумать что угодно, я слышу много предложений сделать что-то экспериментальное, и это здорово! Но сейчас, возглавляя такую масштабную и в хорошем смысле слова консервативную организацию, неся ответственность за большое количество артистов и за сохранение и расширение аудитории, которая привыкла к мероприятиям "Москонцерта", я понимаю, что нужно обязательно примерять свои новаторские амбиции на существующие реалии. Просто экспериментировать ради эксперимента мы не имеем права и так не делаем. "Москонцерт" – это не продюсерская компания, которая тешит свои амбиции, а городская концертная организация, которая должна удовлетворять потребности зрителя и аккуратно формировать хороший вкус, показывать те новые идеи в традиционных видах творчества, которые бы их вдохновили, порадовали. Но и без новаторских идей и проектов, конечно, дело не обходится.– Год близится к завершению, и можно подводить первые итоги. Каким он был? Сколько мероприятий уже на текущий момент провел "Москонцерт"?– За 2022 год "Москонцерт" провел больше двух тысяч мероприятий, среди них несколько событий, которые нехарактерны были для "Москонцерта" прошлых лет. Это очень важно, потому что виден процесс трансформации организации. Последние полтора года весь коллектив занят помимо внешней концертной работы большой незримой трансформацией нашей организации, стараемся сделать ее современной, соответствующей запросу москвичей. И в рамках этого обновления появились новые большие проекты, среди них – "Фанерон", среди них – разовые большие события, например, открытие года 150-летия великого композитора Александра Скрябина, который мы сделали в концертном зале "Зарядье", это фестиваль "Новая классика", который прошел в парке "Зарядье", это мероприятия в рамках дня города. Что касается "Фанерона", то он уже стал популярной площадкой, в общей сложности за полгода работы его посетили более 80 тысяч человек.Совсем недавно "Москонцерт" принимал участие как партнер в церемонии вручения национальной всероссийской премии в сфере креативных индустрий. Наша команда подготовила первую в России, может даже одну из первых в мире церемонию, которая написана целиком в форме оперы, в которую были интегрированы номинации. Это было технологически сложное событие, и оно, на мой взгляд, прошло безукоризненно.В этом году "Москонцерт" начал работу на площадке Дома генерал-губернатора, по сути в здании правительства на Тверской, 13, где работает мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Мы организуем там концерты и иммерсивные спектакли, а сотрудники музея Москвы проводят экскурсии для посетителей, потому что люди, по сути, попадают в музейное пространство, где огромное количество экспонатов, да и само здание дышит историей.Также 2022 год поставил перед "Москонцертом" и нашими артистами, как и перед всей страной, задачу поддержки СВО, поддержки культурных институций, культурной деятельности на территориях новых республик, с которой мы достойно справились, проведя в общей сложности более ста мероприятий, работая как отдельными артистами и коллективами, так и культбригадой "Москонцерта".– Что готовите для москвичей и гостей столицы в зимнем сезоне?– "Москонцерт" готовит большую программу, без праздничных развлечений, но с большим количеством концертов, у нас в этом году впервые планируются елки на Каланчёвской в М-холле. Весь "Москонцерт" построен на серьезном классическом искусстве, мы стараемся сохранять и развивать в наших программах просветительскую миссию. Свет увидят несколько наших премьер, в том числе потрясающий современный спектакль "Сон Татьяны".У долгосрочного и масштабного "Фанерона" планов по мероприятиям на ближайшие недели нет. Точно не будем делать в этом году большое представление в Манеже, как делали в январе 2022 года. В этом году вообще "Фанерон" поменял свою нацеленность с развлекательной на смысловую. Делаем это через создание сообщества людей, которые подключаются к придумыванию будущего для города, для Москвы. Лаборатории, фестивали, небольшие мероприятия – это тот основной контент, который в настоящий момент производит "Фанерон", и именно в этом направлении он будет развиваться и в зимний период. Это связано также с тем, что праздничных мероприятий стало меньше, они не очень органичны сегодня, не всегда вписываются в контекст происходящего. Поэтому мы сохраняем некий рабочий режим проекта, развиваем его смысловое наполнение, развиваем сообщество проекта. Площадка "Фанерон" в павильоне "Космос" на ВДНХ будет открыта для москвичей все праздники.– В столь непростое время серьезная патриотичная тематика присутствует в мероприятиях?– Мы постоянно делаем концерты патриотической направленности. Мы их организуем сами, так же часто это концерты, которые мы делаем совместно с ОНФ, "Единой Россией", Боевым Братством, патриотическими общественными объединениями, фондами. К нам приходит много организаций за поддержкой, мы по мере возможностей помогаем.Кроме того, "Москонцерт" имеет славные традиции, которые начаты в Великую Отечественную войну, – культбригады тогда работали на всех фронтах, на самых сложных площадках. И сегодня эта работа продолжается в рамках нашего проекта "Культбригада Москонцерта", который я уже упомянул выше.– Были ли проблемы из-за санкций, и есть ли они сейчас? Сохраняются ли какие-то коронавирусные ограничения?– "Москонцерт" живет той же жизнью, что и все другие культурные институции Москвы и России, является частью огромного механизма городской культуры, как и другие организации, концертные залы, театры. Мы за годы пандемии потеряли какую-то часть аудитории, но в то же время стали активнее присутствовать в онлайн-пространстве, получив новых зрителей там. Этот год был тоже сложный с точки зрения сборов, но у "Москонцерта" есть важная социальная функция, которую мы активно развиваем. То есть, имея сегодня такую возможность, мы переносим наши активности с коммерческих концертов на выступления для различных льготных категорий населения, семей участников СВО, работаем с "Московским долголетием". Для "Москонцерта" в городе много задач, связанных с тем, чтобы нести культуру директно тем, кому она нужна, кому сложно за такие услуги платить.Санкции же "Москонцерту" ничем не помешали, но создали массу новых возможностей. Мне кажется, что так можно сказать про многие российские индустрии. Ограничения заставляют развиваться, двигаться, придумывать. Мы фокусируемся на развитии своих творческих идей, проектов во многих конкурентных сегментах, таких, например, как концертная деятельность, где огромные деньги уходили через артистов, представляющих другие государства. Сегодня эти деньги остаются в России. И российские артисты получают больше внимания.Я бы сравнил этот момент с возможностями начала прошлого века в области культуры, когда многие рамки были сметены, тогда – революцией, сегодня – нынешней ситуацией, которую я бы назвал глобальной трансформацией, когда Россия во многих областях сталкивается с серьезнейшим противостоянием. По сути мы стоим перед выбором: либо мы находим в себе смелость, смыслы, энергию, чтобы сформировать новую культурную идентичность и доносить ее, либо двигаться в небытие. Я уверен, что второй вариант – не наш путь!– Какая площадка самая любимая у москвичей и ваша лично?– У "Москонцерта" самая популярная площадка – это "Москонцерт" на Пушечной. Она несет дух времени, но, в то же время, позволяет очень пластично и комфортно работать с самыми разнообразными форматами. Это прекрасный особняк, где есть три зала, проходит огромное количество детских мероприятий, филармонических серьезных мероприятий, балетных, джазовых. В 2023 году ее ждет реконструкция.А любимая моя площадка, думаю, – это ДК имени Горбунова. Она перешла "Москонцерту" не так давно, у нее сложная и богатая история была в советские времена, потом, после распада СССР площадка стала главной рок-площадкой страны, там выступали все лучшие группы того времени. Рокерам пришли на смену мюзиклы, но для них "Горбушка" родной в полной мере не стала, при том, что много было вложено усилий и средств, чтобы отформатировать ее под мюзикловую аудиторию. Сейчас задача "Москонцерта" – придумать то наполнение площадки, которое бы заинтересовало максимально широкую аудиторию. Мы готовим тот набор мероприятий, которые приобретут шарм от того, что они происходят в обстановке советской эстетики. Такая площадка может стать привлекательной для молодежи, потому что они ценят места, которые дышат историей. Ну, и важно сказать, что рок на "Горбушку" вернулся!– А какой формат мероприятий "Москонцерта" самый популярный?– Нет усредненного формата, который можно назвать более популярным, чем другие. Наши зрители – это и дети с трех лет, которых приводят на детские спектакли на Пушечную, и любители оперы, классической музыки, поэтических спектаклей, которым далеко за 60, и молодежь, которая смотрит постановки театра "Трикстер" на площадке "Москонцерта" на Пушечной. Наша аудитория очень разнообразная и форматы мероприятий соответствуют запросам каждого отдельного ее сегмента.– Планы на год уже сформированы?– Следующий год будет годом празднования 150-летнего юбилея композитора Сергея Рахманинова. У нас пока еще нет плана, но есть сверхидея, мы обязательно должны сделать что-то значимое в рамках этой даты. Пока нет конкретного события и площадки, но я точно понимаю, что мы не пройдем мимо. Мероприятия, посвященные году Рахманинова, планируем проводить не только в Москве, но и на территориях новых республик."Новая Классика" – прекрасный фестиваль, который мы первый раз сделали в этом году с парком "Зарядье" и надеемся, что его жизнь будет долгой и полной зрительской любви и поддержки. Планируем развитие формата в 2023.И еще, я очень надеюсь, что летом будут развиваться форматы городских фестивалей, и мы тоже будем вносить свой вклад расширение их спектра, будем дарить горожанам радость и красоту.Еще, надеюсь, что "Неделя Московской Моды", которая прошла первый раз в 2022 году, состоится в 2023. Это событие огромного масштаба, и в его рамках "Фанерон" представит, как и в 2022 большой красивый Фестиваль косплея. Это событие добавляет МНМ краски и новую молодую аудиторию, которая еще не очень погружена в моднуюповестку, но героев комиксов любит и с удовольствием придет на них посмотреть живьем.

https://ria.ru/20221212/kino-1838044394.html

https://ria.ru/20221219/teatr-1839227405.html

https://ria.ru/20221216/vystavka-1838416500.html

https://ria.ru/20221215/pushkin-1838559456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, илья бачурин, москонцерт