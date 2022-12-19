https://ria.ru/20221219/avtovaz-1839731334.html

"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022

"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:29

2022-12-19T14:29

2022-12-19T15:09

экономика

санкт-петербург

авто

автоваз

международная космическая станция (мкс)

максим соколов

денис мантуров

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намерена завершить их в январе-феврале, сообщил президент компании Максим Соколов."Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнерами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе-феврале", - добавил топ-менеджер.О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.

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экономика, санкт-петербург, авто, автоваз, международная космическая станция (мкс), максим соколов, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия