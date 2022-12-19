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"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
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"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге
"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2022
"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:29
2022-12-19T15:09
экономика
санкт-петербург
авто
автоваз
международная космическая станция (мкс)
максим соколов
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намерена завершить их в январе-феврале, сообщил президент компании Максим Соколов."Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнерами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе-феврале", - добавил топ-менеджер.О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.
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экономика, санкт-петербург, авто, автоваз, международная космическая станция (мкс), максим соколов, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Санкт-Петербург, Авто, АвтоВАЗ, Международная космическая станция (МКС), Максим Соколов, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
14:29 19.12.2022 (обновлено: 15:09 19.12.2022)
 
"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan в Петербурге во II половине 2023 года

© Пресс-служба губернатора Самарской области / Перейти в медиабанкПервые автомобили модели Niva Travel в исполнении Off-road на конвейере сборки "АвтоВАЗа"
Первые автомобили модели Niva Travel в исполнении Off-road на конвейере сборки АвтоВАЗа
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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Первые автомобили модели Niva Travel в исполнении Off-road на конвейере сборки "АвтоВАЗа". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намерена завершить их в январе-феврале, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя возобновление выпуска машин на предприятии.
"Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнерами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе-феврале", - добавил топ-менеджер.
О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.
Автомобиль Lada Largus - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 08:20
"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в сентябре
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургАвтоАвтоВАЗМеждународная космическая станция (МКС)Максим СоколовДенис МантуровНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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