14:29 19.12.2022 (обновлено: 15:09 19.12.2022)
"АвтоВАЗ" возобновит производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге
"АвтоВАЗ" возобновит производство на заводе Nissan в Петербурге во II половине 2023 года
© Пресс-служба губернатора Самарской области / Перейти в медиабанкПервые автомобили модели Niva Travel в исполнении Off-road на конвейере сборки "АвтоВАЗа"
© Пресс-служба губернатора Самарской области
Первые автомобили модели Niva Travel в исполнении Off-road на конвейере сборки "АвтоВАЗа". Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намерена завершить их в январе-феврале, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя возобновление выпуска машин на предприятии.
"Активно ведем сейчас переговоры с нашими партнерами, которые будут предоставлять нам машинокомплекты для сборки. Наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс в самом разгаре, мы планируем его завершить в январе-феврале", - добавил топ-менеджер.
О том, что управлять бывшим заводом Nissan в Санкт-Петербурге будет "АвтоВАЗ", в начале декабря сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
В ноябре подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что это позволит сохранить на предприятии ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. При этом новый владелец имеет возможность привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, создавать совместные предприятия. В свою очередь "АвтоВАЗ" получил право осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также поставлять к ним запчасти.