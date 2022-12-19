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"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены - РИА Новости, 19.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221219/appolonov-1839738783.html
"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены
"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены - РИА Новости, 19.12.2022
"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына Артемия у экс-супруги Марины. Также артист сообщил, что их общий РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T18:22
2022-12-19T18:22
шоубиз
иванушки international
отношения
семья
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына Артемия у экс-супруги Марины. Также артист сообщил, что их общий наследник Иван живет у него. В 2020 году артист признался, что старший сын сам захотел переехать к нему. Бывшая жена Григорьева-Апполонова договорилась с ним о проживании Ивана в телефонном разговоре. По словам знаменитости, мать юноши продолжила участвовать в жизни наследника после переезда. Исполнитель женился в 2008 году. В браке родилось двое детей – Артемий и Иван. Пара развелась в 2019-м. После этого Марина вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Экс-супруга музыканта воспитывает сыновей Михаила и Александра от новых отношений. Ранее "Иванушки International" выпустили новую песню "Две звезды" впервые за долгое время. Первоначально трек назывался "Маша".
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иванушки international, отношения, семья
Шоубиз, Иванушки International, отношения, Семья
18:22 19.12.2022
 
"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены

Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына у бывшей жены Марины

© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в медиабанкСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Роман Кульгускин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына Артемия у экс-супруги Марины. Также артист сообщил, что их общий наследник Иван живет у него.

"Старший со мной живет 18-летний Ванька. А младший, 14-летний с моей супругой. Но я говорю ей: "Давай, возвращай!". Она там еще двоих родила. Чего мучиться?" – поделился музыкант в эфире "Звезды сошлись".

В 2020 году артист признался, что старший сын сам захотел переехать к нему. Бывшая жена Григорьева-Апполонова договорилась с ним о проживании Ивана в телефонном разговоре.
По словам знаменитости, мать юноши продолжила участвовать в жизни наследника после переезда.
Исполнитель женился в 2008 году. В браке родилось двое детей – Артемий и Иван. Пара развелась в 2019-м. После этого Марина вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Экс-супруга музыканта воспитывает сыновей Михаила и Александра от новых отношений.
Ранее "Иванушки International" выпустили новую песню "Две звезды" впервые за долгое время. Первоначально трек назывался "Маша".
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 15:01Шоубиз
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ШоубизИванушки InternationalотношенияСемья
 
 
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