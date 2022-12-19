https://ria.ru/20221219/appolonov-1839738783.html

"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены

"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены - РИА Новости, 19.12.2022

"Возвращай!": Григорьев-Апполонов захотел забрать сына у бывшей жены

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына Артемия у экс-супруги Марины. Также артист сообщил, что их общий РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T18:22

2022-12-19T18:22

2022-12-19T18:22

шоубиз

иванушки international

отношения

семья

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов захотел забрать младшего сына Артемия у экс-супруги Марины. Также артист сообщил, что их общий наследник Иван живет у него. В 2020 году артист признался, что старший сын сам захотел переехать к нему. Бывшая жена Григорьева-Апполонова договорилась с ним о проживании Ивана в телефонном разговоре. По словам знаменитости, мать юноши продолжила участвовать в жизни наследника после переезда. Исполнитель женился в 2008 году. В браке родилось двое детей – Артемий и Иван. Пара развелась в 2019-м. После этого Марина вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Экс-супруга музыканта воспитывает сыновей Михаила и Александра от новых отношений. Ранее "Иванушки International" выпустили новую песню "Две звезды" впервые за долгое время. Первоначально трек назывался "Маша".

https://ria.ru/20220812/grigorev-1809158879.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иванушки international, отношения, семья