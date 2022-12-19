https://ria.ru/20221219/ankara-1839705105.html

В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова

В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова - РИА Новости, 19.12.2022

В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова

Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого шесть лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T12:53

2022-12-19T12:53

2022-12-19T12:53

в мире

андрей карлов

алексей ерхов

фетхуллах гюлен

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анкара (провинция)

россия

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АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого шесть лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла. Выступивший перед собравшимися посол Ерхов заявил, что день памяти Карлова – "повод для того, чтобы подумать о том, как продолжается его дело, наследие". По словам посла, делами покойного Карлова являются "АЭС "Аккую", функционирующий газопровод "Турецкий поток", проекты в энергетической и газовой сферах, которые стоят на повестке дня руководителей России и Турции". Президентский симфонический оркестр исполнил "Элегическое трио" Сергея Рахманинова. Художник Хакан Экен представил послу Ерхову портрет покойного Андрея Карлова, который будет передан вдове. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20221219/chavushoglu-1839664521.html

https://ria.ru/20220905/diprabotniki-1814534014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей карлов, алексей ерхов, фетхуллах гюлен, турция, анкара (провинция), россия, аэс "аккую", турецкий поток