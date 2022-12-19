Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221219/ankara-1839705105.html
В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова
В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова - РИА Новости, 19.12.2022
В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова
Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого шесть лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T12:53
2022-12-19T12:53
в мире
андрей карлов
алексей ерхов
фетхуллах гюлен
турция
анкара (провинция)
россия
аэс "аккую"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9d54e4cf86d482a3daf373848881141.jpg
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого шесть лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла. Выступивший перед собравшимися посол Ерхов заявил, что день памяти Карлова – "повод для того, чтобы подумать о том, как продолжается его дело, наследие". По словам посла, делами покойного Карлова являются "АЭС "Аккую", функционирующий газопровод "Турецкий поток", проекты в энергетической и газовой сферах, которые стоят на повестке дня руководителей России и Турции". Президентский симфонический оркестр исполнил "Элегическое трио" Сергея Рахманинова. Художник Хакан Экен представил послу Ерхову портрет покойного Андрея Карлова, который будет передан вдове. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20221219/chavushoglu-1839664521.html
https://ria.ru/20220905/diprabotniki-1814534014.html
турция
анкара (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92a6f562900a2acf5934304c53f4bc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей карлов, алексей ерхов, фетхуллах гюлен, турция, анкара (провинция), россия, аэс "аккую", турецкий поток
В мире, Андрей Карлов, Алексей Ерхов, Фетхуллах Гюлен, Турция, Анкара (провинция), Россия, АЭС "Аккую", Турецкий поток
12:53 19.12.2022
 
В Анкаре почтили память убитого посла России в Турции Карлова

В Анкаре почтили память убитого шесть лет назад посла России в Турции Карлова

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 дек – РИА Новости. Церемония памяти посла России в Турции Андрея Карлова, убитого шесть лет назад в Анкаре, прошла в российском посольстве в турецкой столице, передает корреспондент РИА Новости.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
Вчера, 10:49
Чавушоглу заявил, что в Турции чтят память убитого посла Карлова
Почтить память Андрея Карлова в российское посольство прибыли представители дипмиссий различных стран, турецкой общественности, журналисты и общественные деятели.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, сотрудники посольства и гости возложили цветы к памятнику Карлову на территории российской дипмиссии. После этого прошла церемония памяти погибшего посла.
Выступивший перед собравшимися посол Ерхов заявил, что день памяти Карлова – "повод для того, чтобы подумать о том, как продолжается его дело, наследие".
"Мы с вами собрались сегодня в этот день, чтобы почтить память нашего друга, дорогого коллеги Андрея Геннадьевича Карлова. Шесть лет прошло, как злодейские пули прервали жизнь замечательного человека. Каждый год, когда мы собираемся здесь, 19 декабря, никогда не бывает хорошей погоды. Видимо природа тоже грустит от того, что такой человек ушел от нас. Это повод подумать о том, как его дело, как его наследие мы продолжаем, хочется верить, успешно", - сказал Ерхов.
По словам посла, делами покойного Карлова являются "АЭС "Аккую", функционирующий газопровод "Турецкий поток", проекты в энергетической и газовой сферах, которые стоят на повестке дня руководителей России и Турции".
"Его дело – рекордный объем товарооборота между нашими странами. Важно, что его помнят не только в посольстве, но в целом в Турции, в Анкаре. Куда бы я ни пришел, постоянно о нем вспоминают, говорят о том, какой это был хороший человек. Не только по долгу службы, но и по зову сердца", - сказал он.
Президентский симфонический оркестр исполнил "Элегическое трио" Сергея Рахманинова. Художник Хакан Экен представил послу Ерхову портрет покойного Андрея Карлова, который будет передан вдове.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Недалеко от места взрыва у посольства России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 13:54
Случаи гибели, покушений и убийств российских дипработников в мире
 
В миреАндрей КарловАлексей ЕрховФетхуллах ГюленТурцияАнкара (провинция)РоссияАЭС "Аккую"Турецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала