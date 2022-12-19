https://ria.ru/20221219/albasov-1839725515.html

С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей

С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей - РИА Новости, 19.12.2022

С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей

Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T14:27

2022-12-19T14:27

2022-12-19T14:27

шоубиз

бари алибасов

долг

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. Также наследника продюсера обязали выплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей. По словам собеседника канала, Бари-младший может лишиться имущества, если не погасит долги. Также стало известно, что юрист Алибасова не пришел на заседание. В октябре наследник шоумена раскрыл план по погашению долга. Он собирался открыть вебкам-институт и сделать в нем преподавателем бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину. Ранее сын Алибасова назвал сумму заработка за историю с "Кротом". По словам продюсера, они с отцом получили 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220204/shukshina-1771046552.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

бари алибасов, долг