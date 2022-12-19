https://ria.ru/20221219/albasov-1839725515.html
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей - РИА Новости, 19.12.2022
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей
Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:27
2022-12-19T14:27
2022-12-19T14:27
шоубиз
бари алибасов
долг
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. Также наследника продюсера обязали выплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей. По словам собеседника канала, Бари-младший может лишиться имущества, если не погасит долги. Также стало известно, что юрист Алибасова не пришел на заседание. В октябре наследник шоумена раскрыл план по погашению долга. Он собирался открыть вебкам-институт и сделать в нем преподавателем бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину. Ранее сын Алибасова назвал сумму заработка за историю с "Кротом". По словам продюсера, они с отцом получили 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220204/shukshina-1771046552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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бари алибасов, долг
Шоубиз, Бари Алибасов, Долг
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей за долги по кредиту
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту.
"Взыскана с Алибасова Б. Б. в пользу ПАО "Совкомбанк" задолженность по кредитному договору в размере 8 395 902 рублей 38 копеек", – сообщил источник "Пятому каналу".
Также наследника продюсера обязали выплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей.
По словам собеседника канала, Бари-младший может лишиться имущества, если не погасит долги.
"Обращено взыскание на предмет залога недвижимого имущества путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей", – заключил источник.
Также стало известно, что юрист Алибасова не пришел на заседание.
В октябре наследник шоумена раскрыл план по погашению долга. Он собирался открыть вебкам-институт и сделать в нем преподавателем бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину.
Ранее сын Алибасова назвал
сумму заработка за историю с "Кротом". По словам продюсера, они с отцом получили 20 миллионов рублей.