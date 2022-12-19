Рейтинг@Mail.ru
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей - РИА Новости, 19.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221219/albasov-1839725515.html
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей - РИА Новости, 19.12.2022
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей
Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T14:27
2022-12-19T14:27
шоубиз
бари алибасов
долг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_3586c42fbb35a01068d680db356e6a3c.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту. Также наследника продюсера обязали выплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей. По словам собеседника канала, Бари-младший может лишиться имущества, если не погасит долги. Также стало известно, что юрист Алибасова не пришел на заседание. В октябре наследник шоумена раскрыл план по погашению долга. Он собирался открыть вебкам-институт и сделать в нем преподавателем бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину. Ранее сын Алибасова назвал сумму заработка за историю с "Кротом". По словам продюсера, они с отцом получили 20 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220204/shukshina-1771046552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055377_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b88d8fe29732c60c15cab0646d511070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бари алибасов, долг
Шоубиз, Бари Алибасов, Долг
14:27 19.12.2022
 
С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей

С сына Бари Алибасова взыскали восемь миллионов рублей за долги по кредиту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший
Сын Бари Каримовича Алибасова Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресненский суд взыскал с сына Бари Алибасова более восьми миллионов рублей. Бари-младший не выплатил вовремя долги по кредиту.

"Взыскана с Алибасова Б. Б. в пользу ПАО "Совкомбанк" задолженность по кредитному договору в размере 8 395 902 рублей 38 копеек", – сообщил источник "Пятому каналу".

Также наследника продюсера обязали выплатить госпошлину в размере 56 тысяч рублей.
По словам собеседника канала, Бари-младший может лишиться имущества, если не погасит долги.

"Обращено взыскание на предмет залога недвижимого имущества путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей", – заключил источник.

Также стало известно, что юрист Алибасова не пришел на заседание.
В октябре наследник шоумена раскрыл план по погашению долга. Он собирался открыть вебкам-институт и сделать в нем преподавателем бывшую мачеху Лидию Федосееву-Шукшину.
Ранее сын Алибасова назвал сумму заработка за историю с "Кротом". По словам продюсера, они с отцом получили 20 миллионов рублей.
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 13:13Шоубиз
"Ты мерзавец": Федосеева-Шукшина показала фигу сыну Алибасова
 
ШоубизБари АлибасовДолг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала