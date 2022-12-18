https://ria.ru/20221218/zaes-1839496403.html

Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС

Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 18.12.2022

Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС

Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T09:32

2022-12-18T09:32

2022-12-18T12:45

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

киев

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06677aff24566a8c2876749e6a4cfb22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что страны Запада вместе с киевскими властями продолжают спекулировать на этой теме. При этом очевидно, что опасность для ЗАЭС представляют именно украинские боевики, отметил Рогов.При этом, по словам Рогова, к компетенции России будут относиться защита и охрана АЭС. Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html

https://ria.ru/20221216/zaes-1839095062.html

запорожская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, киев, магатэ, запорожская аэс