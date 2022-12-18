Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/zaes-1839496403.html
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 18.12.2022
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС
Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:32
2022-12-18T12:45
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
киев
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06677aff24566a8c2876749e6a4cfb22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Он подчеркнул, что страны Запада вместе с киевскими властями продолжают спекулировать на этой теме. При этом очевидно, что опасность для ЗАЭС представляют именно украинские боевики, отметил Рогов.При этом, по словам Рогова, к компетенции России будут относиться защита и охрана АЭС. Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html
https://ria.ru/20221216/zaes-1839095062.html
запорожская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834697794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_197c47c31ac2c6b6c523b7fca1ed4d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, киев, магатэ, запорожская аэс
В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
09:32 18.12.2022 (обновлено: 12:45 18.12.2022)
 
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС

Рогов: безопасность ЗАЭС возможна лишь при отведении тяжелых вооружений Киева

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что страны Запада вместе с киевскими властями продолжают спекулировать на этой теме. При этом очевидно, что опасность для ЗАЭС представляют именно украинские боевики, отметил Рогов.
"Поэтому возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции", — сказал он.
При этом, по словам Рогова, к компетенции России будут относиться защита и охрана АЭС.
Монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
17 декабря, 11:22Специальная военная операция на Украине
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 11:46
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
 
В миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияКиевМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала