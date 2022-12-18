09:32 18.12.2022 (обновлено: 12:45 18.12.2022)
Власти Запорожской области назвали условие безопасности ЗАЭС
Рогов: безопасность ЗАЭС возможна лишь при отведении тяжелых вооружений Киева
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Главным требованием для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС должен стать отвод украинских войск на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по станции, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что страны Запада вместе с киевскими властями продолжают спекулировать на этой теме. При этом очевидно, что опасность для ЗАЭС представляют именно украинские боевики, отметил Рогов.
"Поэтому возможен только один вариант создания зоны безопасности, в котором Киев отводит свои войска и тяжелое вооружение на расстояние, с которого они не смогут наносить удары по атомной станции", — сказал он.
При этом, по словам Рогова, к компетенции России будут относиться защита и охрана АЭС.
Ранее МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
16 декабря, 11:46Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС