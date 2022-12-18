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Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/shoygu-1839481615.html
Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации - РИА Новости, 18.12.2022
Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T05:02
2022-12-18T05:23
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.На кадрах, распространенных Минобороны, Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.Особое внимание, как отметили в Минобороны, Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221217/predlozheniya-1839339619.html
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россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу
05:02 18.12.2022 (обновлено: 05:23 18.12.2022)
 
Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

Минобороны России: Шойгу в ходе визита в ЮВО проинспектировал войска в зоне спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны России.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
На кадрах, распространенных Минобороны, Шойгу облетает на вертолете районы дислокации войск, проверяет передовые позиции российских подразделений в зоне спецоперации, укрепления и оборонительные рубежи. На передовой министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач.
На пункте управления группировкой Шойгу заслушал доклады командующих об обстановке и действиях российской армии на операционных направлениях.
Особое внимание, как отметили в Минобороны, Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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