https://ria.ru/20221218/rebenok-1839539011.html

Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад

Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад - РИА Новости, 18.12.2022

Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад

Сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, который был похищен отцом год назад, мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:39

2022-12-18T15:39

2022-12-18T15:39

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, который был похищен отцом год назад, мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, 8 декабря прошлого года 50-летний мужчина напал в Петербурге на бывшую жену, которая вела в детский сад их общего ребенка. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищение человека. "17 декабря в 14.35 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками петербургского управления уголовного розыска у дома 6 корпус 4 по улице Сентюрева в городе Железногорске Курской области, разыскиваемый мужчина был задержан. Кроме этого, установлено местонахождение 6-летнего сына задержанного. Мужчина доставлен в полицию для последующего доставления в следственные органы Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик в ближайшее время будет передан матери.

https://ria.ru/20200210/1564507323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область