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Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад
Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад - РИА Новости, 18.12.2022
Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад
Сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, который был похищен отцом год назад, мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:39
2022-12-18T15:39
2022-12-18T15:39
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, который был похищен отцом год назад, мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, 8 декабря прошлого года 50-летний мужчина напал в Петербурге на бывшую жену, которая вела в детский сад их общего ребенка. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищение человека. "17 декабря в 14.35 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками петербургского управления уголовного розыска у дома 6 корпус 4 по улице Сентюрева в городе Железногорске Курской области, разыскиваемый мужчина был задержан. Кроме этого, установлено местонахождение 6-летнего сына задержанного. Мужчина доставлен в полицию для последующего доставления в следственные органы Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что мальчик в ближайшее время будет передан матери.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область
Полицейские нашли ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад
Полицейские нашли шестилетнего ребенка, похищенного отцом в Петербурге год назад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники полиции нашли 6-летнего ребенка, который был похищен отцом год назад, мужчину, находящегося в федеральном розыске, задержали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, 8 декабря прошлого года 50-летний мужчина напал в Петербурге на бывшую жену, которая вела в детский сад их общего ребенка. После этого, несмотря на ограничения в родительских правах, он забрал ребенка и скрылся. Мужчина был объявлен в федеральный розыск по обвинению в похищение человека.
"17 декабря в 14.35 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками петербургского управления уголовного розыска у дома 6 корпус 4 по улице Сентюрева в городе Железногорске Курской области
, разыскиваемый мужчина был задержан. Кроме этого, установлено местонахождение 6-летнего сына задержанного. Мужчина доставлен в полицию для последующего доставления в следственные органы Петербурга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик в ближайшее время будет передан матери.