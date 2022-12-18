https://ria.ru/20221218/raketa-1839603442.html

Эрдоган рассказал о дальности полета турецкой ракеты "Тайфун"

Эрдоган рассказал о дальности полета турецкой ракеты "Тайфун" - РИА Новости, 18.12.2022

Эрдоган рассказал о дальности полета турецкой ракеты "Тайфун"

Дальность полета баллистической ракеты Турции "Тайфун" достигнет 1000 км, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T22:17

2022-12-18T22:17

2022-12-18T23:16

в мире

черное море

турция

синоп (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Дальность полета баллистической ракеты Турции "Тайфун" достигнет 1000 км, сообщил президент страны Тайип Эрдоган. Турция в октябре провела испытание над Черным морем произведенной в стране баллистической ракеты малой дальности. Она пролетела 561 километр и упала у берега порта Синоп. Эрдоган сообщил, что дальность полета ракеты будет увеличена. "Дальность полеты ракеты "Тайфун" была объявлена на уровне 560 километров. Я встретился с ними (с производителями) на прошлой неделе. Они сказали, что мы достигнем 1000 километров", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu в Twitter.Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.

https://ria.ru/20221021/signal-1825810386.html

черное море

турция

синоп (провинция)

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Наталья Макарова

в мире, черное море, турция, синоп (провинция), реджеп тайип эрдоган