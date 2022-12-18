https://ria.ru/20221218/prazdnik-1839201097.html

"Нарушали все запреты". Какой праздник в России был популярнее Нового года

"Нарушали все запреты". Какой праздник в России был популярнее Нового года - РИА Новости, 18.12.2022

"Нарушали все запреты". Какой праздник в России был популярнее Нового года

Вечером в воскресенье в православных храмах зазвучат песнопения в честь большого торжества — дня Николая Чудотворца, который отмечают 19 декабря. В народе этот... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:05

религия

николай чудотворец

санта-клаус

иисус христос

россия

западная европа

бари

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Никита Бизин. Вечером в воскресенье в православных храмах зазвучат песнопения в честь большого торжества — дня Николая Чудотворца, который отмечают 19 декабря. В народе этот праздник называли Николой Зимним. О самых необычных его традициях — в материале РИА Новости.Праздник непослушанияВ наши дни полный угощения стол, веселые песни-пляски на улице, дети, заглядывающие под подушки в поисках подарков, — атрибуты Нового года или Рождества. Но каких-нибудь полтора-два века назад с подобным размахом в России отмечали другой праздник — Николу Зимнего.В церковном календаре это день памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца и середина Рождественского поста, когда устав предписывает воздерживаться от скоромной пищи и развлечений.Церковные правила даже в любимый многими святочный период — от Рождества до Крещения — запрещали "заводить игрища, производить пляски и петь соблазнительные песни". Но 19 декабря такие строгости не соблюдали, на что духовенство закрывало глаза. И понятно почему.В Русской церкви, пожалуй, нет более популярного святого, чем Николай Чудотворец. Ему посвящено больше всего храмов. Даже в самом маленьком городе есть один или два.Хотя, казалось бы, он так далек от наших краев. Родился и жил в Малой Азии в IV веке, когда Руси и в помине не было.Однако с принятием христианства "Житие святителя Николая" быстро распространилось по русским землям. Его часто читали на богослужениях, передавали изустно. Особенно любили простые люди красочные рассказы о тех чудесах, что совершал святой.Например, в городе Миры Ликийские, где божий угодник служил архиепископом, жил вдовец с тремя дочерями. Никто не брал их замуж без приданого. В отчаянии старик решил отдать девушек в блудницы.Узнав об этом, святитель три ночи подряд незаметно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Вдовец подкараулил своего благодетеля. Однако тот попросил сохранить все в тайне."Он — как Христос"В средневековой иконографии "Никола с мешочком" — один из самых популярных сюжетов. От него пошло поверье, что Чудотворец каждому приносит подарки."В Западной Европе это со временем трансформировалось в культ Санта-Клауса — главного рождественского персонажа", — говорит церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).На Руси зимние Святки (окончание Рождественского поста) приурочивали к Николиному дню. Порой крестьяне даже считали Николу ипостасью Святой Троицы."Дело в том, что в XIX веке были широко распространены тройные иконки: Иисус Христос, Богородица и Николай Чудотворец", — поясняет отец Макарий.А в отдаленных губерниях порой и вовсе утверждали, что святой — это сам Спаситель. Русский собиратель фольклора Аполлон Коринфский описывал одно из таких преданий: 19 декабря Никола-чудотворец, как Господь, "спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее в один день из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы"."Это, конечно, невежество, — отмечает иеромонах Макарий (Маркиш). — Но основа легенды — в особой привязанности людей к образу святителя. Видимо, тот чем-то зарекомендовал себя в земной жизни. Поэтому у верующих осталась о нем добрая память".Свечная свадьба и общее пивоКрестьяне со спокойной душой нарушали Рождественский пост, чтобы отметить Николу Зимнего. Всеобщее веселье продолжалось целую неделю — это называлось никольщиной.Из-за чрезвычайной популярности святого ее устраивали дважды в год. Помимо зимы, еще и 22 мая. В Церкви это день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе — Никола Вешний."Но весной крестьянам не до праздника — все-таки это период усиленных полевых работ. А зимой свободного времени было больше. Поэтому и отмечали с размахом", — отмечает фольклорист Екатерина Дорохова.Никола Зимний был один из немногих дней, когда в деревнях и селах устраивали братчины — пиры, на которые собирался стар и млад."Главным событием, — продолжает ученый, — был обряд "сучить свечу". На стол непременно подавали мед в сотах. А по окончании трапезы все вместе делали из воска мирскую свечу, которую посвящали Николе Угоднику".На Смоленщине был свой ритуал. Там в каждой деревне с давних пор хранилась толстая свеча из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно передавали в другую избу."Напоминало свадебный обряд. Для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее, как на выданье, к новым. А на месте встречи устраивали нечто вроде свадебного пира", — рассказывает Дорохова.В северных областях непременно варили пиво — постный напиток, не запрещавшийся во время говения. Делали это всем миром, причем каждый крестьянин должен был внести свою лепту. А из большого котла угощали любого.При советской власти веселые традиции Николы Зимнего быстро забылись. Но, по словам ученых, в некоторых отдаленных деревнях и селах его по-прежнему отмечают. Вполне возможно, что некогда популярный на Руси праздник возродится.

https://ria.ru/20221120/trditsiya-1832547534.html

россия

западная европа

бари

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

николай чудотворец, санта-клаус, иисус христос, россия, западная европа, бари, аналитика - религия и мировоззрение