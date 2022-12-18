https://ria.ru/20221218/osadki-1839487746.html
В Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков
В Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков - РИА Новости, 18.12.2022
В Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков
В воскресенье в Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря, днем выпадет еще до 10 миллиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:37
2022-12-18T07:37
2022-12-18T08:00
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общество
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
новая москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В воскресенье в Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря, днем выпадет еще до 10 миллиметров снега, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он сообщил, что за сутки в Москве выпала почти одна треть, в Подмосковье - 50% от месячной нормы осадков."Снегопад продолжится в течение всего воскресенья до 18-21 часа вечера, после чего осадки прекратятся. Сегодня в столице выпадет еще 5-10 миллиметров, а значит, 18 декабря ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20221216/moskva-1839140156.html
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москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье), новая москва
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье), Новая Москва
07:37 18.12.2022 (обновлено: 08:00 18.12.2022)
В Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков
Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве днем выпадет еще до десяти миллиметров снега