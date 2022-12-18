https://ria.ru/20221218/obstrel-1839580302.html

При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля

При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля - РИА Новости, 18.12.2022

При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля

Порядка 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля пострадали в Белгороде в результате обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T19:28

2022-12-18T19:28

2022-12-18T19:28

происшествия

жилье

валентин демидов

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Порядка 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля пострадали в Белгороде в результате обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов. Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, восемь пострадали. "На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться - не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской. Кроме того, составлены акты о повреждении 32 автомобилей", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Врио мэра уточнил, что рабочие на время затянут пленкой все поврежденные оконные проемы в домах, восстановительные работы он берет под личный контроль.

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, валентин демидов, белгород, белгородская область