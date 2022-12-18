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При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля - РИА Новости, 18.12.2022
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При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля
При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля - РИА Новости, 18.12.2022
При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля
Порядка 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля пострадали в Белгороде в результате обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T19:28
2022-12-18T19:28
происшествия
жилье
валентин демидов
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Порядка 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля пострадали в Белгороде в результате обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов. Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, восемь пострадали. "На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться - не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской. Кроме того, составлены акты о повреждении 32 автомобилей", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Врио мэра уточнил, что рабочие на время затянут пленкой все поврежденные оконные проемы в домах, восстановительные работы он берет под личный контроль.
белгород
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происшествия, жилье, валентин демидов, белгород, белгородская область
Происшествия, Жилье, Валентин Демидов, Белгород, Белгородская область
19:28 18.12.2022
 
При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир и 32 автомобиля

При обстреле Белгорода повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсколки разбитого окна жилого дома после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна жилого дома после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Порядка 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля пострадали в Белгороде в результате обстрела, сообщил временно исполняющий обязанности мэра города Валентин Демидов.
Система противовоздушной обороны сработала в воскресенье над Белгородом и Белгородской областью, по данным властей, при обстреле один человек погиб, восемь пострадали.
"На 17:00 составлены акты о повреждениях в 60 квартирах и двух частных домах. Предполагаю, что цифры будут меняться - не все жильцы были на месте. Поэтому продолжает работать информационный центр у дома 9 на Славянской. Кроме того, составлены акты о повреждении 32 автомобилей", - написал Демидов в своем Telegram-канале.
Врио мэра уточнил, что рабочие на время затянут пленкой все поврежденные оконные проемы в домах, восстановительные работы он берет под личный контроль.
Последствия обстрела в Белгородской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

Последствия взрывов над Белгородской областью
1 из 6

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
2 из 6

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

Последствия взрывов над Белгородской областью. 18 декабря 2022
3 из 6

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

Разбитые автомобили в Белгородской области. 18 декабря 2022
4 из 6

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
5 из 6

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанк

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

Автомобиль службы спасения в Белгородской области
6 из 6

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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1 из 6

Девять громких взрывов раздались в Белгороде около 13:00 мск 18 декабря.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
2 из 6

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на птицефабрике в Белгородском районе поврежден один корпус и несколько машин спецтехники.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
3 из 6

При срабатывании системы ПВО погиб человек, еще восемь пострадали.

© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
4 из 6

Семеро раненных при срабатывании ПВО были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
5 из 6

Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским регионам.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
6 из 6

В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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