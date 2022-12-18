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В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию - РИА Новости, 18.12.2022
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В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию
В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию - РИА Новости, 18.12.2022
В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию
Приостановка вещания сразу шести каналов в Молдавии является атакой на демократию и уничтожает понятие плюрализма мнений, считает заместитель главы... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:02
2022-12-18T23:02
в мире
технологии
молдавия
россия
москва
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Приостановка вещания сразу шести каналов в Молдавии является атакой на демократию и уничтожает понятие плюрализма мнений, считает заместитель главы парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну. В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Произвольным и совершенно немотивированным решением было запрещено вещание шести телеканалов. Отныне в информационном пространстве страны доминируют только подконтрольные режиму телевизоры. Больше никакого плюрализма, никакой равноудаленной публичной информации, никакого свободного доступа к информации из множества источников", - написала Рэйляну в Facebook*.По ее словам, почти тысяча человек, работающих на этих шести телекомпаниях, посреди зимы остаются без работы. Рэйляну отметила, что проанализировала все протоколы Совета по телевидению и радиовещанию и не нашла данных о случаях дезинформации в эфире этих телеканалов. "Это провокация и жестокая атака на демократию и социальную стабильность. Трудно поверить, что эта драма происходит с нашим народом, и трудно предсказать, что может произойти дальше", - добавила депутат. Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221217/veschanie-1839457412.html
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в мире, технологии, молдавия, россия, москва, санкции в отношении россии
В мире, Технологии, Молдавия, Россия, Москва, Санкции в отношении России
23:02 18.12.2022
 
В парламенте Молдавии назвали запрет вещания каналов атакой на демократию

В комиссии парламента Молдавии по СМИ считают, что в стране больше нет плюрализма мнений

© Partidul Acasă Construim EuropaСторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против внутренней и внешней политикой действующей власти в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
© Partidul Acasă Construim Europa
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Приостановка вещания сразу шести каналов в Молдавии является атакой на демократию и уничтожает понятие плюрализма мнений, считает заместитель главы парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну.
В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание телеканала
"Произвольным и совершенно немотивированным решением было запрещено вещание шести телеканалов. Отныне в информационном пространстве страны доминируют только подконтрольные режиму телевизоры. Больше никакого плюрализма, никакой равноудаленной публичной информации, никакого свободного доступа к информации из множества источников", - написала Рэйляну в Facebook*.
По ее словам, почти тысяча человек, работающих на этих шести телекомпаниях, посреди зимы остаются без работы. Рэйляну отметила, что проанализировала все протоколы Совета по телевидению и радиовещанию и не нашла данных о случаях дезинформации в эфире этих телеканалов.
"Это провокация и жестокая атака на демократию и социальную стабильность. Трудно поверить, что эта драма происходит с нашим народом, и трудно предсказать, что может произойти дальше", - добавила депутат.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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