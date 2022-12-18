https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839523166.html

В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне

В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне - РИА Новости, 18.12.2022

В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне

Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:54

2022-12-18T13:54

2022-12-18T14:12

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сергей литвиненко

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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Я просто убежден, что это политическое решение и это политический заказ, который исходит извне, это решение было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация — ни ПАСЕ, ни ЕС, ни, тем более посольства — не выскажутся в поддержку данных телеканалов", - заявил Цырдя в комментарии для телеканала Primul in Moldova. По его словам, неправительственные организации в области СМИ и вовсе приветствовали это решение властей. Депутат уверен, что власти рассчитывают на окончательную ликвидацию оппозиционных каналов через три-четыре месяца путем их разорения. Вместо этого появится русскоязычный контент на провластных каналах, которые "будут подготавливать Молдову к интеграции в НАТО, к интеграции в ЕС, и так далее". Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.

https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839472857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, москва, украина, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, нато, санкции в отношении россии