13:54 18.12.2022 (обновлено: 14:12 18.12.2022)
В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне
Депутат парламента Молдавии Цырдя назвал приостановку вещания каналов заказом извне
© Partidul Acasă Construim EuropaСторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
© Partidul Acasă Construim Europa
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.
В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
"Я просто убежден, что это политическое решение и это политический заказ, который исходит извне, это решение было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация — ни ПАСЕ, ни ЕС, ни, тем более посольства — не выскажутся в поддержку данных телеканалов", - заявил Цырдя в комментарии для телеканала Primul in Moldova.
По его словам, неправительственные организации в области СМИ и вовсе приветствовали это решение властей. Депутат уверен, что власти рассчитывают на окончательную ликвидацию оппозиционных каналов через три-четыре месяца путем их разорения. Вместо этого появится русскоязычный контент на провластных каналах, которые "будут подготавливать Молдову к интеграции в НАТО, к интеграции в ЕС, и так далее".
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.