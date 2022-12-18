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В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне - РИА Новости, 18.12.2022
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В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне
В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне - РИА Новости, 18.12.2022
В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне
Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:54
2022-12-18T14:12
в мире
сергей литвиненко
майя санду
молдавия
москва
украина
парламентская ассамблея совета европы
евросоюз
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя. В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Я просто убежден, что это политическое решение и это политический заказ, который исходит извне, это решение было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация — ни ПАСЕ, ни ЕС, ни, тем более посольства — не выскажутся в поддержку данных телеканалов", - заявил Цырдя в комментарии для телеканала Primul in Moldova. По его словам, неправительственные организации в области СМИ и вовсе приветствовали это решение властей. Депутат уверен, что власти рассчитывают на окончательную ликвидацию оппозиционных каналов через три-четыре месяца путем их разорения. Вместо этого появится русскоязычный контент на провластных каналах, которые "будут подготавливать Молдову к интеграции в НАТО, к интеграции в ЕС, и так далее". Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839472857.html
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в мире, сергей литвиненко, майя санду, молдавия, москва, украина, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Литвиненко, Майя Санду, Молдавия, Москва, Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
13:54 18.12.2022 (обновлено: 14:12 18.12.2022)
 
В парламенте Молдавии назвали приостановку вещания каналов заказом извне

Депутат парламента Молдавии Цырдя назвал приостановку вещания каналов заказом извне

© Partidul Acasă Construim EuropaСторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против внутренней и внешней политикой действующей власти в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео
© Partidul Acasă Construim Europa
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти" в Кишиневе, Молдавия. Кадр видео. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 дек - РИА Новости. Решение о приостановлении вещания шести русскоязычных каналов в Молдавии стало результатом заказа извне, считает депутат парламента от Соцпартии Богдан Цырдя.
В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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"Я просто убежден, что это политическое решение и это политический заказ, который исходит извне, это решение было принято сразу же, моментально после визита Майи Санду в США и после ее встречи с одним известным послом в Молдавии. Поэтому нужно понимать, что ни одна международная серьезная организация — ни ПАСЕ, ни ЕС, ни, тем более посольства — не выскажутся в поддержку данных телеканалов", - заявил Цырдя в комментарии для телеканала Primul in Moldova.
По его словам, неправительственные организации в области СМИ и вовсе приветствовали это решение властей. Депутат уверен, что власти рассчитывают на окончательную ликвидацию оппозиционных каналов через три-четыре месяца путем их разорения. Вместо этого появится русскоязычный контент на провластных каналах, которые "будут подготавливать Молдову к интеграции в НАТО, к интеграции в ЕС, и так далее".
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
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В миреСергей ЛитвиненкоМайя СандуМолдавияМоскваУкраинаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЕвросоюзНАТОСанкции в отношении России
 
 
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