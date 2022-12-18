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Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев - РИА Новости, 18.12.2022
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев
Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:52
2022-12-18T14:52
2022-12-18T14:56
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА Новости в Клубе военачальников России."18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщил руководитель аппарата организации Николай Дерябин.Моисеев родился в 1939 году в Амурской области. В 1958 году поступил на службу в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. Служил в Германии, затем в Прикарпатском военном округе.В 1972 году он окончил академию имени Фрунзе, после чего направился на службу в Белорусский военный округ, затем в Германию.В 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. Через год возглавил 15-ю армию в Дальневосточном округ, а с 1987 стал командующим войсками округа. Спустя год стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го ушел в отставку.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ссср
14:52 18.12.2022 (обновлено: 14:56 18.12.2022)
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев умер на 84-м году жизни
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА Новости в Клубе военачальников России.
"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщил руководитель аппарата организации Николай Дерябин.
Моисеев родился в 1939 году в Амурской области
. В 1958 году поступил на службу в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. Служил в Германии
, затем в Прикарпатском военном округе.
В 1972 году он окончил академию имени Фрунзе, после чего направился на службу в Белорусский военный округ, затем в Германию.
В 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. Через год возглавил 15-ю армию в Дальневосточном округ, а с 1987 стал командующим войсками округа. Спустя год стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го ушел в отставку.