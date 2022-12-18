https://ria.ru/20221218/moiseev-1839531614.html

Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев

Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев - РИА Новости, 18.12.2022

Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев

Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:52

2022-12-18T14:52

2022-12-18T14:56

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839531968_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_4c2a6138824a94831b192f8c4341151c.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА Новости в Клубе военачальников России."18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщил руководитель аппарата организации Николай Дерябин.Моисеев родился в 1939 году в Амурской области. В 1958 году поступил на службу в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. Служил в Германии, затем в Прикарпатском военном округе.В 1972 году он окончил академию имени Фрунзе, после чего направился на службу в Белорусский военный округ, затем в Германию.В 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. Через год возглавил 15-ю армию в Дальневосточном округ, а с 1987 стал командующим войсками округа. Спустя год стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го ушел в отставку.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср