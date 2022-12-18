Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/moiseev-1839531614.html
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев - РИА Новости, 18.12.2022
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев
Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:52
2022-12-18T14:56
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839531968_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_4c2a6138824a94831b192f8c4341151c.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА Новости в Клубе военачальников России."18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщил руководитель аппарата организации Николай Дерябин.Моисеев родился в 1939 году в Амурской области. В 1958 году поступил на службу в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. Служил в Германии, затем в Прикарпатском военном округе.В 1972 году он окончил академию имени Фрунзе, после чего направился на службу в Белорусский военный округ, затем в Германию.В 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. Через год возглавил 15-ю армию в Дальневосточном округ, а с 1987 стал командующим войсками округа. Спустя год стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го ушел в отставку.
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839531968_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_db5a2764e5ea82174f75c64e953bee82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср
СССР
14:52 18.12.2022 (обновлено: 14:56 18.12.2022)
 
Умер бывший начальник Генштаба СССР Михаил Моисеев

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил СССР Михаил Моисеев умер на 84-м году жизни

© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в медиабанкГенерал-полковник, первый заместитель министра обороны СССР, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Михаил Алексеевич Моисеев
Генерал-полковник, первый заместитель министра обороны СССР, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Михаил Алексеевич Моисеев - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Борис Приходько
Перейти в медиабанк
Генерал-полковник, первый заместитель министра обороны СССР, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Михаил Алексеевич Моисеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, глава "Российского союза ветеранов", генерал армии Михаил Моисеев, сообщили РИА Новости в Клубе военачальников России.
"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", — сообщил руководитель аппарата организации Николай Дерябин.
Моисеев родился в 1939 году в Амурской области. В 1958 году поступил на службу в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. Служил в Германии, затем в Прикарпатском военном округе.
В 1972 году он окончил академию имени Фрунзе, после чего направился на службу в Белорусский военный округ, затем в Германию.
В 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. Через год возглавил 15-ю армию в Дальневосточном округ, а с 1987 стал командующим войсками округа. Спустя год стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го ушел в отставку.
 
СССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала