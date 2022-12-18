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IDNES: на Украине испугались Макрона - РИА Новости, 18.12.2022
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IDNES: на Украине испугались Макрона
IDNES: на Украине испугались Макрона - РИА Новости, 18.12.2022
IDNES: на Украине испугались Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон прилагает большие усилия, чтобы реализовать свои внешнеполитические амбиции, но его политика пугает Украину и другие страны... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:25
2022-12-18T18:42
в мире
эммануэль макрон
джо байден
владимир путин
украина
россия
франция
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прилагает большие усилия, чтобы реализовать свои внешнеполитические амбиции, но его политика пугает Украину и другие страны Восточной Европы, пишет обозреватель чешского издания iDnes Йозеф Брож."Очки, набранные за рубежом, немного укрепляют позицию Эммануэля Макрона дома. Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство", — заявил обозреватель.Автор задался вопросом относительно позиции французского лидера в украинском кризисе: с одной стороны, в Париже поддерживают Киев, с другой — выступают за гарантии безопасности для Москвы.По мнению Брожа, Макрон не пытается угодить кому-либо, а предвосхищает переговорный процесс для решения этого кризиса.Обозреватель заявил, что Франция исторически считает себя великой страной, закрепившейся везде, куда "ступила нога ее солдата", а культура этой страны основана на "святой троице": исключительности, тяге к величию и себялюбии.Репортер коснулся недавнего визита Макрона в США, где его со всеми почестями принял американский лидер Джо Байден. Брож назвал французского лидера единственным европейским политиком, которого ни с кем не спутаешь. Особенно его позиции укрепились после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель и отставки британского премьера Бориса Джонсона."Можно даже надеяться на то, чего когда-то так желал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер: у Европы появился свой телефонный номер", — добавил автор.При этом он отметил, что внешнеполитические успехи Макрона не отменяют трудностей во внутренних вопросах: президент лишился большинства в парламенте и вынужден договариваться с оппозицией для принятия законопроектов.На днях французский лидер заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Высказывание Макрона вызвало беспокойство в ряде стран Восточной Европы — прежде всего в Польше и странах Балтии. В российском МИД не стали комментировать его высказывание. Кроме того, во время недавнего визита в США Макрон назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса. При этом Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине".В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839228779.html
https://ria.ru/20221207/peregovory-1836836507.html
https://ria.ru/20221217/makron-1839437457.html
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в мире, эммануэль макрон, джо байден, владимир путин, украина, россия, франция
В мире, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, Россия, Франция
16:25 18.12.2022 (обновлено: 18:42 18.12.2022)
 
IDNES: на Украине испугались Макрона

Обозреватель IDNES Брож: Макрон напугал Украину одним заявлением о России

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прилагает большие усилия, чтобы реализовать свои внешнеполитические амбиции, но его политика пугает Украину и другие страны Восточной Европы, пишет обозреватель чешского издания iDnes Йозеф Брож.
"Очки, набранные за рубежом, немного укрепляют позицию Эммануэля Макрона дома. Но на международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство", — заявил обозреватель.
Автор задался вопросом относительно позиции французского лидера в украинском кризисе: с одной стороны, в Париже поддерживают Киев, с другой — выступают за гарантии безопасности для Москвы.
По мнению Брожа, Макрон не пытается угодить кому-либо, а предвосхищает переговорный процесс для решения этого кризиса.
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Обозреватель заявил, что Франция исторически считает себя великой страной, закрепившейся везде, куда "ступила нога ее солдата", а культура этой страны основана на "святой троице": исключительности, тяге к величию и себялюбии.
Репортер коснулся недавнего визита Макрона в США, где его со всеми почестями принял американский лидер Джо Байден. Брож назвал французского лидера единственным европейским политиком, которого ни с кем не спутаешь. Особенно его позиции укрепились после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель и отставки британского премьера Бориса Джонсона.
"Можно даже надеяться на то, чего когда-то так желал бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер: у Европы появился свой телефонный номер", — добавил автор.
При этом он отметил, что внешнеполитические успехи Макрона не отменяют трудностей во внутренних вопросах: президент лишился большинства в парламенте и вынужден договариваться с оппозицией для принятия законопроектов.
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На днях французский лидер заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Высказывание Макрона вызвало беспокойство в ряде стран Восточной Европы — прежде всего в Польше и странах Балтии. В российском МИД не стали комментировать его высказывание.
Кроме того, во время недавнего визита в США Макрон назвал переговоры единственным способом решения украинского кризиса. При этом Байден заявил, что не планирует диалога с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия "предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации на Украине".
В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва всегда открыта к переговорам с Украиной и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает.
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