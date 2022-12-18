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В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
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В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ
В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2022
В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ
Сотрудники логистического центра компании Correos перехватили адресованное украинскому консульству в Барселоне письмо, сообщило агентство Europa Press со... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T16:26
2022-12-18T16:55
в мире
педро санчес
олег николенко
барселона (город)
испания
украина
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники логистического центра компании Correos перехватили адресованное украинскому консульству в Барселоне письмо, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra. Уточняется, что послание пришло между 17:00 и 18:00 по местному времени (19:00 и 20:00 мск). По данным источников, в письме не обнаружили взрывчатых веществ, скорее всего, в нем содержатся останки животных.Ранее посылки со взрывчаткой отправили в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который предназначался премьеру страны Педро Санчесу. Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К зданию дипмиссии выдвинулись спецотряды Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали. В начале декабря представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.
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в мире, педро санчес, олег николенко, барселона (город), испания, украина
В мире, Педро Санчес, Олег Николенко, Барселона (город), Испания, Украина
16:26 18.12.2022 (обновлено: 16:55 18.12.2022)
 
В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ

Europa Press: в Испании перехватили подозрительное письмо для консульства Украины

© AP PhotoИспанские полицейские
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo
Испанские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники логистического центра компании Correos перехватили адресованное украинскому консульству в Барселоне письмо, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra.
"Письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне, было перехвачено в пятницу днем в логистическом центре Correos", — говорится в публикации.
Уточняется, что послание пришло между 17:00 и 18:00 по местному времени (19:00 и 20:00 мск). По данным источников, в письме не обнаружили взрывчатых веществ, скорее всего, в нем содержатся останки животных.
Ранее посылки со взрывчаткой отправили в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который предназначался премьеру страны Педро Санчесу.
Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К зданию дипмиссии выдвинулись спецотряды Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали.
В начале декабря представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.
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