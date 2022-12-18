https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html

В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ

В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2022

В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ

Сотрудники логистического центра компании Correos перехватили адресованное украинскому консульству в Барселоне письмо, сообщило агентство Europa Press со... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:26

2022-12-18T16:26

2022-12-18T16:55

в мире

педро санчес

олег николенко

барселона (город)

испания

украина

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сотрудники логистического центра компании Correos перехватили адресованное украинскому консульству в Барселоне письмо, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в каталонских правоохранительных органах Mossos d'Esquadra. Уточняется, что послание пришло между 17:00 и 18:00 по местному времени (19:00 и 20:00 мск). По данным источников, в письме не обнаружили взрывчатых веществ, скорее всего, в нем содержатся останки животных.Ранее посылки со взрывчаткой отправили в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, Министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос. Кроме того, 24 ноября испанская полиция перехватила конверт, предположительно, с "пиротехническим веществом", который предназначался премьеру страны Педро Санчесу. Позже стало известно, что еще одну посылку, предположительно, со взрывчаткой обнаружили в посольстве США в Мадриде. К зданию дипмиссии выдвинулись спецотряды Tedax и другие подразделения полиции. В дальнейшем посылку взорвали. В начале декабря представитель МИД Украины Олег Николенко заявлял, что ряд украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных.

https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780754221.html

барселона (город)

испания

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Дарья Буймова

в мире, педро санчес, олег николенко, барселона (город), испания, украина