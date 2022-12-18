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Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов - РИА Новости, 18.12.2022
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Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов
Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов - РИА Новости, 18.12.2022
Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов
Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками. Однако такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T01:16
2022-12-18T01:16
экономика
лазарь бадалов
новый год
ипотека
депозиты
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками. Однако такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно быть с ними внимательнее, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.По словам эксперта, главная причина появления новогодних акций заключается в стремлении банков удержать вкладчиков, у которых в конце года истекают депозиты. Кроме того, в этот период повышается шанс привлечь новых клиентов, так как многие люди получают предновогодние премии и годовые бонусы, которое можно положить на счет в банке.Тем не менее, предупреждает Бадалов, в своих новогодних предложениях банки могут использовать уловки – например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться только на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия. Также банк иногда обещает высокий процент лишь на часть срока действия депозита, а потом ставка возвращается к обычным значениям. Наконец, в случае со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.
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экономика, лазарь бадалов, новый год, ипотека, депозиты
Экономика, Лазарь Бадалов, Новый год, Ипотека, Депозиты
01:16 18.12.2022
 
Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов

Финансист Бадалов посоветовал не класть деньги на депозиты по предновогодним ставкам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками. Однако такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно быть с ними внимательнее, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
По словам эксперта, главная причина появления новогодних акций заключается в стремлении банков удержать вкладчиков, у которых в конце года истекают депозиты. Кроме того, в этот период повышается шанс привлечь новых клиентов, так как многие люди получают предновогодние премии и годовые бонусы, которое можно положить на счет в банке.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Экономист перечислил способы законно не платить по кредиту
Тем не менее, предупреждает Бадалов, в своих новогодних предложениях банки могут использовать уловки – например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться только на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия. Также банк иногда обещает высокий процент лишь на часть срока действия депозита, а потом ставка возвращается к обычным значениям. Наконец, в случае со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.
 
ЭкономикаЛазарь БадаловНовый годИпотекаДепозиты
 
 
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