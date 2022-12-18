https://ria.ru/20221218/depozity-1839473129.html

Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов

Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов - РИА Новости, 18.12.2022

Финансист предупредил о подводных камнях новогодних депозитов

Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками. Однако такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T01:16

2022-12-18T01:16

2022-12-18T01:16

экономика

лазарь бадалов

новый год

ипотека

депозиты

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Перед Новым годом многие банки рекламируют депозиты с повышенными ставками. Однако такие акции зачастую выгодны, прежде всего, самим банкам, а клиентам нужно быть с ними внимательнее, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.По словам эксперта, главная причина появления новогодних акций заключается в стремлении банков удержать вкладчиков, у которых в конце года истекают депозиты. Кроме того, в этот период повышается шанс привлечь новых клиентов, так как многие люди получают предновогодние премии и годовые бонусы, которое можно положить на счет в банке.Тем не менее, предупреждает Бадалов, в своих новогодних предложениях банки могут использовать уловки – например, самая высокая ставка по вкладу может распространяться только на очень крупные суммы или депозиты с длительным периодом действия. Также банк иногда обещает высокий процент лишь на часть срока действия депозита, а потом ставка возвращается к обычным значениям. Наконец, в случае со сложными инвестпродуктами, в которых присутствует депозит, вкладчик и вовсе может лишиться части своих средств в силу непредсказуемости инвестиционной составляющей.

https://ria.ru/20221215/kredit-1838750614.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, лазарь бадалов, новый год, ипотека, депозиты