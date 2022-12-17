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Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол - РИА Новости, 17.12.2022
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Защитный купол от осколков снарядов начали устанавливать на Запорожской атомной электростанции, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:22
2022-12-17T14:39
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Защитный купол от осколков снарядов начали устанавливать на Запорожской атомной электростанции, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, сооружение должно защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, переносимых беспилотниками.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
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безопасность, запорожская аэс, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Запорожская область
11:22 17.12.2022 (обновлено: 14:39 17.12.2022)
 
Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол

Рогов заявил, что на ЗАЭС начали монтировать защитный купол от осколков и дронов

© Владимир Рогов/TelegramМонтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
Монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
© Владимир Рогов/Telegram
Монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Защитный купол от осколков снарядов начали устанавливать на Запорожской атомной электростанции, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол", — написал он.
По словам Рогова, сооружение должно защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, переносимых беспилотниками.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская АЭСВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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