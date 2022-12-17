https://ria.ru/20221217/zaes-1839362904.html

Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол

Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол - РИА Новости, 17.12.2022

Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали монтировать защитный купол

Защитный купол от осколков снарядов начали устанавливать на Запорожской атомной электростанции, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:22

2022-12-17T11:22

2022-12-17T14:39

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Защитный купол от осколков снарядов начали устанавливать на Запорожской атомной электростанции, сообщил в Telegram председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, сооружение должно защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, переносимых беспилотниками.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали, что это оправданный шаг во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС.

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская аэс, владимир рогов, запорожская область