https://ria.ru/20221217/veschanie-1839457412.html

RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание телеканала

RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание телеканала - РИА Новости, 17.12.2022

RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание телеканала

Телекомпания RTR Moldova обжаловала в суде постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии о запрете на вещание. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T21:29

2022-12-17T21:29

2022-12-17T22:00

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КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Телекомпания RTR Moldova обжаловала в суде постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии о запрете на вещание. "RTR Moldova считает данное постановление (КЧС) незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти и медиахолдинга (Владимира) Плахотнюка (бизнесмен, экс-лидер Демократической партии, сейчас скрывается за границей. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении телекомпании, которое опубликовано в ее соцсетях. В тексте также отмечается, что ресурсы Плахотнюка нарушали антимонопольное законодательство, создавали картельные сговоры на рынке. "Но КЧС умышленно игнорирует данные бесспорные доказательства. <…> За этими действиями стоят коррупционные интересы медиахолдинга Плахотнюка и отдельных лиц из правящей партии, которые хотят установить монополию не только в редакционной политике средств массовой информации, но и на рынке телерекламы Молдавии", — добавили в компании, отметив, что телеканал RTR Moldova никогда не принадлежал и не был аффилирован с какими-либо лицами, включенными в санкционные списки ЕС, США и других стран. В ближайшие 72 часа суд должен рассмотреть заявление компании.Ранее глава Минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского — Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против массмедиа. Согласно документу, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры, добавив, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".

https://ria.ru/20221217/obvinenie-1839368392.html

https://ria.ru/20221217/yazyk-1839397664.html

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