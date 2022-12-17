21:29 17.12.2022 (обновлено: 22:00 17.12.2022)
RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание телеканала
RTR Moldova обжаловала решение властей о запрете на вещание одноименного телеканала
© Flickr / inyuchoВид на Кишинев, Молдавия
© Flickr / inyucho
Вид на Кишинев, Молдавия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек — РИА Новости. Телекомпания RTR Moldova обжаловала в суде постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии о запрете на вещание.
"RTR Moldova считает данное постановление (КЧС) незаконным, принятым в политических и коррупционных интересах действующей власти и медиахолдинга (Владимира) Плахотнюка (бизнесмен, экс-лидер Демократической партии, сейчас скрывается за границей. — Прим. ред.)", — говорится в заявлении телекомпании, которое опубликовано в ее соцсетях.
В тексте также отмечается, что ресурсы Плахотнюка нарушали антимонопольное законодательство, создавали картельные сговоры на рынке.
"Но КЧС умышленно игнорирует данные бесспорные доказательства. <…> За этими действиями стоят коррупционные интересы медиахолдинга Плахотнюка и отдельных лиц из правящей партии, которые хотят установить монополию не только в редакционной политике средств массовой информации, но и на рынке телерекламы Молдавии", — добавили в компании, отметив, что телеканал RTR Moldova никогда не принадлежал и не был аффилирован с какими-либо лицами, включенными в санкционные списки ЕС, США и других стран.
В ближайшие 72 часа суд должен рассмотреть заявление компании.
Ранее глава Минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского — Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против массмедиа. Согласно документу, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
В пятницу власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры, добавив, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации. Также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".