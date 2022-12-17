https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html

Украина проиграла в конфликте с Россией, заявил полковник США в отставке

Украина проиграла в конфликте с Россией, заявил полковник США в отставке - РИА Новости, 17.12.2022

Украина проиграла в конфликте с Россией, заявил полковник США в отставке

Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах, заявил полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T22:09

2022-12-17T22:09

2022-12-17T23:18

специальная военная операция на украине

в мире

ричард блэк

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урсула фон дер ляйен

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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах, заявил полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои."Украинские войска тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте, и, похоже, никакого решения у них нет. Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает в Бахмуте, и это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением войны", — указал Блэк. Как напомнил полковник, председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли признал низкую вероятность того, что Украина продвинется дальше против Вооруженных сил России.Блэк также привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорилось о ста тысячах погибших украинских военных. "Количество погибших украинцев просто шокирует. Целое поколение украинцев сейчас гибнет в боях. Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна", — заключил он.

https://ria.ru/20221216/donbass-1839012190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ричард блэк, марк милли, урсула фон дер ляйен, украина, россия, киев, еврокомиссия, вооруженные силы украины