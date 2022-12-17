22:09 17.12.2022 (обновлено: 23:18 17.12.2022)
Украина проиграла в конфликте с Россией, заявил полковник США в отставке
Полковник США в отставке Ричард Блэк заявил о поражении Украины в конфликте с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 17 дек — РИА Новости. Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнять потери в вооруженных силах, заявил полковник США в отставке, экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера.
"Идущее сейчас сражение за Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) на Украине постепенно стало катастрофой для украинской армии, поскольку Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года", — сказал Блэк.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
"Украинские войска тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте, и, похоже, никакого решения у них нет. Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает в Бахмуте, и это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением войны", — указал Блэк.
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Как напомнил полковник, председатель Комитета начальников штабов США Марк Милли признал низкую вероятность того, что Украина продвинется дальше против Вооруженных сил России.
Блэк также привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорилось о ста тысячах погибших украинских военных.
"Количество погибших украинцев просто шокирует. Целое поколение украинцев сейчас гибнет в боях. Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна", — заключил он.