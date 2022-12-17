https://ria.ru/20221217/ukraina-1839383704.html

Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине

Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.12.2022

Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине

Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:22

2022-12-17T13:22

2022-12-17T13:22

в мире

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на Украине.Пользователи портала посчитали, что именно альянс готовит Европу к долгому конфликту, который выгоден для НАТО, США и западных производителей оружия."Короче говоря: мы сражаемся до последнего украинца, а затем американцы пустят в расход поляков", — пишет Piada."Это война выгодна производителям оружия и политическим элитам, которые на ней зарабатывают деньги. Именно они решат ее окончание", — сетует MOHER."После переворота 2014 года Запад ускорил культивирование национализма, фашизма, милитаризма и разгула русофобии киевской хунты, прикрываясь мирными соглашениями и лицемерными заверениями, одновременно накачивая оружием нашего соседа. Последствия не заставили себя долго ждать", — отметила Justyna."Эта война закончится так же, как и все другие. США и НАТО объявят "победу" и сбегут с поля боя", — сыронизировал 20 kT demokracji.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839352390.html

https://ria.ru/20221217/sunak-1839334081.html

сша

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в мире, владимир путин, йенс столтенберг, сша, украина, россия, нато