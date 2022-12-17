Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине
Читатели польской Interia обвинили НАТО в намерении затянуть украинский кризис
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на Украине.
"Это не Путин, а вы готовите Европу к долгой войне! Где же мирные переговоры? Никто о них больше не говорит!" — пожаловался Polak.
"Короче говоря: мы сражаемся до последнего украинца, а затем американцы пустят в расход поляков", — пишет Piada.
"Это война выгодна производителям оружия и политическим элитам, которые на ней зарабатывают деньги. Именно они решат ее окончание", — сетует MOHER.
"Как и любая война, она закончится миром. В гибели сотен тысяч русских и украинцев виновато НАТО. Альянс спровоцировал эту войну в интересах США", — прокомментировал пользователь.
"После переворота 2014 года Запад ускорил культивирование национализма, фашизма, милитаризма и разгула русофобии киевской хунты, прикрываясь мирными соглашениями и лицемерными заверениями, одновременно накачивая оружием нашего соседа. Последствия не заставили себя долго ждать", — отметила Justyna.
"Эта война закончится так же, как и все другие. США и НАТО объявят "победу" и сбегут с поля боя", — сыронизировал 20 kT demokracji.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.