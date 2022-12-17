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Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.12.2022
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Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине
Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине - РИА Новости, 17.12.2022
Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине
Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:22
2022-12-17T13:22
в мире
владимир путин
йенс столтенберг
сша
украина
россия
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на Украине.Пользователи портала посчитали, что именно альянс готовит Европу к долгому конфликту, который выгоден для НАТО, США и западных производителей оружия."Короче говоря: мы сражаемся до последнего украинца, а затем американцы пустят в расход поляков", — пишет Piada."Это война выгодна производителям оружия и политическим элитам, которые на ней зарабатывают деньги. Именно они решат ее окончание", — сетует MOHER."После переворота 2014 года Запад ускорил культивирование национализма, фашизма, милитаризма и разгула русофобии киевской хунты, прикрываясь мирными соглашениями и лицемерными заверениями, одновременно накачивая оружием нашего соседа. Последствия не заставили себя долго ждать", — отметила Justyna."Эта война закончится так же, как и все другие. США и НАТО объявят "победу" и сбегут с поля боя", — сыронизировал 20 kT demokracji.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221217/ukraina-1839352390.html
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в мире, владимир путин, йенс столтенберг, сша, украина, россия, нато
В мире, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, США, Украина, Россия, НАТО
13:22 17.12.2022
 
Поляки выяснили, кому выгоден конфликт на Украине

Читатели польской Interia обвинили НАТО в намерении затянуть украинский кризис

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователи польской газеты Interia раскритиковали слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует затяжной конфликт на Украине.
Пользователи портала посчитали, что именно альянс готовит Европу к долгому конфликту, который выгоден для НАТО, США и западных производителей оружия.
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"Это не Путин, а вы готовите Европу к долгой войне! Где же мирные переговоры? Никто о них больше не говорит!" — пожаловался Polak.

"Короче говоря: мы сражаемся до последнего украинца, а затем американцы пустят в расход поляков", — пишет Piada.
"Это война выгодна производителям оружия и политическим элитам, которые на ней зарабатывают деньги. Именно они решат ее окончание", — сетует MOHER.

"Как и любая война, она закончится миром. В гибели сотен тысяч русских и украинцев виновато НАТО. Альянс спровоцировал эту войну в интересах США", — прокомментировал пользователь.

"После переворота 2014 года Запад ускорил культивирование национализма, фашизма, милитаризма и разгула русофобии киевской хунты, прикрываясь мирными соглашениями и лицемерными заверениями, одновременно накачивая оружием нашего соседа. Последствия не заставили себя долго ждать", — отметила Justyna.
"Эта война закончится так же, как и все другие. США и НАТО объявят "победу" и сбегут с поля боя", — сыронизировал 20 kT demokracji.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
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