https://ria.ru/20221217/ukraina-1839382958.html

Украинские железные дороги сообщили о задержке более 40 поездов

Украинские железные дороги сообщили о задержке более 40 поездов - РИА Новости, 17.12.2022

Украинские железные дороги сообщили о задержке более 40 поездов

Украинские железные дороги ("Укрзализныця") сообщили, что более 40 поездов идут с задержкой. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:18

2022-12-17T13:18

2022-12-17T13:18

специальная военная операция на украине

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украинская железная дорога

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Украинские железные дороги ("Укрзализныця") сообщили, что более 40 поездов идут с задержкой. Ранее в компании сообщали, что ряд участков железной дороги в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву территории ДНР обесточены, на маршруты выведены тепловозы. "Укрзализныця" восстановила энергоснабжение на всех главных участках и постепенно стабилизирует движение пассажирских поездов. По состоянию на 10.00 (11.00 мск) 24 рейса "Укрзализныци" следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни одного поезда дальнего следования не отменено", - говорится в сообщении "Украинских железных дорог" в Telegram-канале. По информации компании, с наибольшей задержкой – более 5-6 часов – движутся поезда рейсов Запорожье – Киев, Харьков – Одесса, Краматорск – Одесса, Запорожье – Ужгород. Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры на всей территории страны вводят экстренные аварийные отключения электричества. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221217/trevoga-1839374075.html

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одесса

запорожье

киев

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Дарья Буймова

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