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Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят - РИА Новости, 17.12.2022
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Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят
Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят - РИА Новости, 17.12.2022
Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:52
2022-12-17T09:52
в мире
илон маск
сша
лос-анджелес
twitter
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в социальной сети после того, как за этот вариант проголосовало большинство участников проведенного им опроса. Аккаунты американских журналистов были заблокированы согласно с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к страницам репортеры писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе. "Народ высказался. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас", - написал Маск в Twitter. Маск в пятницу проводил два опроса пользователей Twitter, спрашивая, через какое время восстановить страницы журналистов газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN и многих других. В изначальном опросе было четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленную разблокировку аккаунтов. Однако после публикации данных опроса Маск решил провести новый уже с двумя вариантами: немедленно и через неделю. По итогам нового опроса 58,7% респондентов по-прежнему высказались за немедленное восстановление аккаунтов.
https://ria.ru/20221216/germaniya-1839142758.html
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в мире, илон маск, сша, лос-анджелес, twitter
В мире, Илон Маск, США, Лос-Анджелес, Twitter
09:52 17.12.2022
 
Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят

Маск объявил, что немедленно восстановит аккаунты заблокированных в Twitter журналистов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в социальной сети после того, как за этот вариант проголосовало большинство участников проведенного им опроса.
Аккаунты американских журналистов были заблокированы согласно с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к страницам репортеры писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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МИД Германии осудил блокировку аккаунтов журналистов в Twitter
"Народ высказался. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас", - написал Маск в Twitter.
Маск в пятницу проводил два опроса пользователей Twitter, спрашивая, через какое время восстановить страницы журналистов газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN и многих других. В изначальном опросе было четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленную разблокировку аккаунтов. Однако после публикации данных опроса Маск решил провести новый уже с двумя вариантами: немедленно и через неделю. По итогам нового опроса 58,7% респондентов по-прежнему высказались за немедленное восстановление аккаунтов.
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Опрос о восстановлении аккаунтов журналистов в Twitter проведут заново
 
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