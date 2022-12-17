Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят
Маск объявил, что немедленно восстановит аккаунты заблокированных в Twitter журналистов
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в социальной сети после того, как за этот вариант проголосовало большинство участников проведенного им опроса.
Аккаунты американских журналистов были заблокированы согласно с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к страницам репортеры писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе.
"Народ высказался. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас", - написал Маск в Twitter.
Маск в пятницу проводил два опроса пользователей Twitter, спрашивая, через какое время восстановить страницы журналистов газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN и многих других. В изначальном опросе было четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленную разблокировку аккаунтов. Однако после публикации данных опроса Маск решил провести новый уже с двумя вариантами: немедленно и через неделю. По итогам нового опроса 58,7% респондентов по-прежнему высказались за немедленное восстановление аккаунтов.