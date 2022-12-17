https://ria.ru/20221217/twitter-1839353208.html

Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят

Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят - РИА Новости, 17.12.2022

Аккаунты заблокированных в Twitter журналистов восстановят

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:52

2022-12-17T09:52

2022-12-17T09:52

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илон маск

сша

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twitter

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск объявил, что немедленно восстановит заблокированные аккаунты журналистов ведущих изданий в США в социальной сети после того, как за этот вариант проголосовало большинство участников проведенного им опроса. Аккаунты американских журналистов были заблокированы согласно с решением Twitter о запрете передавать текущее местоположение другого человека без его согласия. Лишившиеся доступа к страницам репортеры писали о новой политике Маска, которая, по его словам, была вызвана инцидентом с преследованием его семьи во вторник вечером в Лос-Анджелесе. "Народ высказался. Блокировка аккаунтов, которые сообщали о моем местоположении, будет прекращена сейчас", - написал Маск в Twitter. Маск в пятницу проводил два опроса пользователей Twitter, спрашивая, через какое время восстановить страницы журналистов газет New York Times и Washington Post, а также телеканала CNN и многих других. В изначальном опросе было четыре варианта ответов: немедленно, завтра, через неделю, через более долгий срок. Большая часть опрошенных (43%) высказались за немедленную разблокировку аккаунтов. Однако после публикации данных опроса Маск решил провести новый уже с двумя вариантами: немедленно и через неделю. По итогам нового опроса 58,7% респондентов по-прежнему высказались за немедленное восстановление аккаунтов.

https://ria.ru/20221216/germaniya-1839142758.html

https://ria.ru/20221216/twitter-1839053894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, сша, лос-анджелес, twitter