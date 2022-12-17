https://ria.ru/20221217/tsru-1839339456.html

В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать

В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать - РИА Новости, 17.12.2022

В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать

Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:48

2022-12-17T05:48

2022-12-17T05:55

в мире

уильям бернс

си цзиньпин

тайвань

китай

пекин

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. "Не уверен, что я бы стал измерять это месяцами или годом. Но я бы не стал недооценивать его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) амбиции контролировать Тайвань... на условиях КНР... Мы знаем, что он проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны", - сказал Бернс. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220414/geopolitika-1783604383.html

тайвань

китай

пекин

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в мире, уильям бернс, си цзиньпин, тайвань, китай, пекин, центральное разведывательное управление (цру)