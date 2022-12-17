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В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать - РИА Новости, 17.12.2022
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В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать
В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать - РИА Новости, 17.12.2022
В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать
Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T05:48
2022-12-17T05:55
в мире
уильям бернс
си цзиньпин
тайвань
китай
пекин
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. "Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS. По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. "Не уверен, что я бы стал измерять это месяцами или годом. Но я бы не стал недооценивать его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) амбиции контролировать Тайвань... на условиях КНР... Мы знаем, что он проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны", - сказал Бернс. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220414/geopolitika-1783604383.html
тайвань
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в мире, уильям бернс, си цзиньпин, тайвань, китай, пекин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Уильям Бернс, Си Цзиньпин, Тайвань, Китай, Пекин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
05:48 17.12.2022 (обновлено: 05:55 17.12.2022)
 
В ЦРУ заявили, что вероятность конфликта вокруг Тайваня будет возрастать

Директор ЦРУ Бернс: риск конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет возрастать

© AP Photo / Al Drago/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Al Drago/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в нынешнем десятилетии будет только возрастать, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
"Чем дальше в текущее десятилетие, тем выше риск военного конфликта (вокруг Тайваня)", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS.
По его словам, он и его коллеги в ЦРУ осознают стремление Пекина взять остров под полный контроль. "Не уверен, что я бы стал измерять это месяцами или годом. Но я бы не стал недооценивать его (председателя КНР Си Цзиньпина - ред.) амбиции контролировать Тайвань... на условиях КНР... Мы знаем, что он проинструктировал свое военное руководство подготовить к 2027 году возможности для начала войны", - сказал Бернс.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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ЦРУ: Китай является единственным и главным геополитическим вызовом для США
 
В миреУильям БернсСи ЦзиньпинТайваньКитайПекинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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