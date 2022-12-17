https://ria.ru/20221217/tsru-1839339158.html

В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине

В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 17.12.2022

В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T05:37

2022-12-17T05:37

2022-12-17T05:44

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их проведение. Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме считают, что момент для начала мирных переговоров по Украине еще не настал. "Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS. В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил, что он может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". Но, по его мнению, при этом любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". Владимир Зеленский также в пятницу заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Еще ранее он заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/ssha-1832993595.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/peregovory-1839282429.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, уильям бернс, украина, россия, нато, сша, центральное разведывательное управление (цру)