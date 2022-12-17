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В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 17.12.2022
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В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине
В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 17.12.2022
В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T05:37
2022-12-17T05:44
в мире
владимир зеленский
владимир путин
уильям бернс
украина
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их проведение. Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме считают, что момент для начала мирных переговоров по Украине еще не настал. "Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS. В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил, что он может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". Но, по его мнению, при этом любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". Владимир Зеленский также в пятницу заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Еще ранее он заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису. В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, уильям бернс, украина, россия, нато, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Уильям Бернс, Украина, Россия, НАТО, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
05:37 17.12.2022 (обновлено: 05:44 17.12.2022)
 
В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине

Директор ЦРУ Бернс: мирные переговоры по Украине не проводятся из-за нежелания России

© AP Photo / Pool/Saul LoebДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Pool/Saul Loeb
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их проведение.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме считают, что момент для начала мирных переговоров по Украине еще не настал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
01:21
Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры", - сказал Бернс в интервью телеканалу PBS.
В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил, что он может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". Но, по его мнению, при этом любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства".
Владимир Зеленский также в пятницу заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Еще ранее он заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - все что было разрушено Киевом и привело к кризису.
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Вашингтон должен выдвинуть Киеву ультиматум, считает бывший аналитик ЦРУ
В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУильям БернсУкраинаРоссияНАТОСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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