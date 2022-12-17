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В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/trevoga-1839343386.html
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 17.12.2022
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T07:43
2022-12-17T07:45
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
николаевская область
днепропетровская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее тревога звучала в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221217/trevoga-1839332105.html
украина
николаевская область
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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
07:43 17.12.2022 (обновлено: 07:45 17.12.2022)
 
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины: в Одесской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Ранее тревога звучала в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили.
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
01:30Специальная военная операция на Украине
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийУкраинаНиколаевская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РФ
 
 
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