https://ria.ru/20221217/trevoga-1839343386.html

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 17.12.2022

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T07:43

2022-12-17T07:43

2022-12-17T07:45

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

николаевская область

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Ранее тревога звучала в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но позже ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221217/trevoga-1839332105.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, николаевская область, днепропетровская область, вооруженные силы рф