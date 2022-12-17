https://ria.ru/20221217/trevoga-1839332105.html
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 17.12.2022
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:30
2022-12-17T01:30
2022-12-17T04:19
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
денис шмыгаль
владимир зеленский
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.Позже тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221216/ukraina-1839068103.html
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украина, днепропетровская область, денис шмыгаль, владимир зеленский, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы РФ
01:30 17.12.2022 (обновлено: 04:19 17.12.2022)
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога