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Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго - РИА Новости, 17.12.2022
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Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго - РИА Новости, 17.12.2022
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров". РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:37
2022-12-17T14:36
в мире
владимир зеленский
владимир путин
йенс столтенберг
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров"."Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. &lt;...&gt; Мы должны понимать, что президент (Владимир) Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления", — сказал генсек НАТО в интервью агентству Франс Пресс. По его мнению, конфликт на Украине "закончится за столом переговоров", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". При этом, как накануне писало издание Politico, политики и дипломаты в западных странах полагают, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не будет, а конфликт может быть заморожен. "Самый быстрый способ добиться этого — оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", — добавил генсек НАТО. В июне Столтенберг сказал, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, однако не исключил возможность того, что конфликт может затянуться на годы. А в декабре по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем Столтенберг, говоря о "продолжающейся поддержке" Киева, уверял, что НАТО не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в этот конфликт. Владимир Зеленский недавно заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, сказал, что Зеленскому не нужен мир на Украине. В свою очередь, источник РИА Новости в Москве, комментируя высказывание Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/peregovory-1839282429.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/ermak-1839007015.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, йенс столтенберг, украина, россия, киев, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Украина, Россия, Киев, НАТО
02:37 17.12.2022 (обновлено: 14:36 17.12.2022)
 
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может затянуться надолго

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия готовится к затяжной спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что конфликт на Украине может затянуться надолго, но при этом "закончится за столом переговоров".
"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. <...> Мы должны понимать, что президент (Владимир) Путин готов находиться в этой войне долгое время и начинать новые наступления", — сказал генсек НАТО в интервью агентству Франс Пресс.
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Зеленский заявил о бессмысленности переговоров с Россией
По его мнению, конфликт на Украине "закончится за столом переговоров", но любое решение должно обеспечить "победу Украины как суверенного, независимого государства". При этом, как накануне писало издание Politico, политики и дипломаты в западных странах полагают, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время не будет, а конфликт может быть заморожен.
"Самый быстрый способ добиться этого — оказать военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", — добавил генсек НАТО.
В июне Столтенберг сказал, что поставки современного вооружения могут дать украинским войскам возможность вернуть контроль над Донбассом, однако не исключил возможность того, что конфликт может затянуться на годы. А в декабре по итогам переговоров в Германии с канцлером Олафом Шольцем Столтенберг, говоря о "продолжающейся поддержке" Киева, уверял, что НАТО не является стороной конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в этот конфликт.
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Владимир Зеленский недавно заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, сказал, что Зеленскому не нужен мир на Украине. В свою очередь, источник РИА Новости в Москве, комментируя высказывание Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
В начале декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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