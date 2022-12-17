https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400450.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА - РИА Новости, 17.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА
ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:23
2022-12-17T15:23
2022-12-17T15:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
украина
днепропетровская область
зрк с-300
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным российского министерства, в пятницу ВС РФ был нанесен массированный ракетный удар по объектам Украины."В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400134.html
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, безопасность, украина, днепропетровская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Днепропетровская область, ЗРК С-300
15:23 17.12.2022 (обновлено: 15:26 17.12.2022)
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА в районе Залиман