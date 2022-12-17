https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400450.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА

Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА - РИА Новости, 17.12.2022

Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА

ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:23

2022-12-17T15:23

2022-12-17T15:26

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

украина

днепропетровская область

зрк с-300

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным российского министерства, в пятницу ВС РФ был нанесен массированный ракетный удар по объектам Украины."В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400134.html

https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399047.html

луганская народная республика

россия

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, безопасность, украина, днепропетровская область, зрк с-300