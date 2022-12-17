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Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА - РИА Новости, 17.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400450.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА - РИА Новости, 17.12.2022
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА
ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:23
2022-12-17T15:26
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
украина
днепропетровская область
зрк с-300
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным российского министерства, в пятницу ВС РФ был нанесен массированный ракетный удар по объектам Украины."В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839400134.html
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россия
украина
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луганская народная республика, россия, безопасность, украина, днепропетровская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Украина, Днепропетровская область, ЗРК С-300
15:23 17.12.2022 (обновлено: 15:26 17.12.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила два украинских БПЛА в районе Залиман

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПВО Украины во время ракетного удара ВС РФ отвлеклась на ложные цели, израсходовав свой ресурс, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным российского министерства, в пятницу ВС РФ был нанесен массированный ракетный удар по объектам Украины.
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"В ходе отражения удара украинскими и западными комплексами ПВО значительный ресурс израсходован по специально запущенным ложным целям", - сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "при этом вскрыты позиции и уничтожены четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
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