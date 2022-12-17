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ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 17.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399751.html
ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300
ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 17.12.2022
ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300
ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в субботу РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:18
2022-12-17T18:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
зрк с-300
украина
в мире
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там уточнили, что "ВС России вскрыли и уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
украина
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запорожская область, зрк с-300, украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, ЗРК С-300, Украина, В мире, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
15:18 17.12.2022 (обновлено: 18:49 17.12.2022)
 
ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300

ВС России уничтожили четыре станции ЗРК С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Там уточнили, что "ВС России вскрыли и уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗРК С-300УкраинаВ миреДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
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