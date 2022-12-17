https://ria.ru/20221217/spetsoperatsiya-1839399751.html

ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300

ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300 - РИА Новости, 17.12.2022

ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских ЗРК С-300

ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в субботу РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T15:18

2022-12-17T15:18

2022-12-17T18:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

зрк с-300

украина

в мире

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВС России уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в субботу в Минобороны РФ.Там уточнили, что "ВС России вскрыли и уничтожили четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районах населенных пунктов Андрусовка, Приднепровское Днепропетровской области, а также Новотаврическая и Николай-Поле Запорожской области".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

украина

днепропетровская область

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запорожская область, зрк с-300, украина, в мире, днепропетровская область, вооруженные силы украины