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Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список - РИА Новости, 17.12.2022
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Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список - РИА Новости, 17.12.2022
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список
Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:44
2022-12-17T04:19
александр шендерюк-жидков
валентина терешкова
дмитрий саблин
калининградская область
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839308947.html
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александр шендерюк-жидков, валентина терешкова, дмитрий саблин, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Александр Шендерюк-Жидков, Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин, Калининградская область, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
00:44 17.12.2022 (обновлено: 04:19 17.12.2022)
 
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список

Попавший под санкции сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за высокую оценку его трудов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов.
"Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей Великой Родины. Служу России!" - написал законодатель в своем телеграм-канале, проиллюстрировав пост скриншотом соответствующего списка с его именем.
Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 20:51В мире
Опубликован девятый пакет санкций ЕС в отношении России
 
Александр Шендерюк-ЖидковВалентина ТерешковаДмитрий СаблинКалининградская областьЕвросоюзСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
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