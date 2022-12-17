https://ria.ru/20221217/senator-1839330152.html
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список - РИА Новости, 17.12.2022
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список
Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:44
2022-12-17T00:44
2022-12-17T04:19
александр шендерюк-жидков
валентина терешкова
дмитрий саблин
калининградская область
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839308947.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шендерюк-жидков, валентина терешкова, дмитрий саблин, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Александр Шендерюк-Жидков, Валентина Терешкова, Дмитрий Саблин, Калининградская область, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
00:44 17.12.2022 (обновлено: 04:19 17.12.2022)
Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список
Попавший под санкции сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за высокую оценку его трудов