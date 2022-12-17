https://ria.ru/20221217/senator-1839330152.html

Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список

Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список - РИА Новости, 17.12.2022

Российский сенатор поблагодарил ЕС за внесение в санкционный список

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:44

2022-12-17T00:44

2022-12-17T04:19

александр шендерюк-жидков

валентина терешкова

дмитрий саблин

калининградская область

евросоюз

совет федерации рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков после включения в санкционные списки поблагодарил Евросоюз за высокую оценку его трудов. Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/sanktsii-1839308947.html

калининградская область

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александр шендерюк-жидков, валентина терешкова, дмитрий саблин, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии