https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839385737.html

Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев

Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев - РИА Новости, 17.12.2022

Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев

Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T13:39

2022-12-17T13:39

2022-12-17T13:39

константин косачев

россия

брюссель

украина

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. "Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьезный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев отметил, что новые антироссийские санкции Евросоюза, помимо рестрикций в отношении физических и юридических лиц, парламентариев, банков и отечественных СМИ, предусматривают и новые нормы экспортного контроля. ЕС вводит контроль и ограничивает международный оборот товаров и технологий из России, которые могут являются товарами двойного назначения, расширен перечень технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Кроме того, введен запрет на иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор. Косачев назвал Евросоюз одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. По его словам, в одних случаях ЕС использует экстерриториальный санкционный инструментарий в угоду своим политическим амбициям, а в других – категорично осуждает подобную практику. По словам вице-спикера, если бы энергию тех, кто составил "этот безумный документ на 692 страницы", направить в свое время на фиксацию невыполнения Украиной минских соглашений и введение санкций против Киева за это, то мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным". Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html

https://ria.ru/20221213/kosachev-1838223118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

константин косачев, россия, брюссель, украина, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии