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Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев - РИА Новости, 17.12.2022
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Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев - РИА Новости, 17.12.2022
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:39
2022-12-17T13:39
константин косачев
россия
брюссель
украина
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. "Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьезный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев отметил, что новые антироссийские санкции Евросоюза, помимо рестрикций в отношении физических и юридических лиц, парламентариев, банков и отечественных СМИ, предусматривают и новые нормы экспортного контроля. ЕС вводит контроль и ограничивает международный оборот товаров и технологий из России, которые могут являются товарами двойного назначения, расширен перечень технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Кроме того, введен запрет на иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор. Косачев назвал Евросоюз одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. По его словам, в одних случаях ЕС использует экстерриториальный санкционный инструментарий в угоду своим политическим амбициям, а в других – категорично осуждает подобную практику. По словам вице-спикера, если бы энергию тех, кто составил "этот безумный документ на 692 страницы", направить в свое время на фиксацию невыполнения Украиной минских соглашений и введение санкций против Киева за это, то мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным". Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
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константин косачев, россия, брюссель, украина, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии
Константин Косачев, Россия, Брюссель, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире, Санкции в отношении России
13:39 17.12.2022
 
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев

Сенатор Косачев: новые санкции ЕС спровоцируют новый виток мирового финансового кризиса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьезный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран", - написал он в своем Telegram-канале.
Пресс-конференция после саммита Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
08:00
Шаг вперед, два шага назад: режим санкций ЕС дает течь
Косачев отметил, что новые антироссийские санкции Евросоюза, помимо рестрикций в отношении физических и юридических лиц, парламентариев, банков и отечественных СМИ, предусматривают и новые нормы экспортного контроля. ЕС вводит контроль и ограничивает международный оборот товаров и технологий из России, которые могут являются товарами двойного назначения, расширен перечень технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Кроме того, введен запрет на иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор.
"По своей юридической природе данный санкционный режим ЕС является экстерриториальным и обращен, прежде всего, к субъектам из третьих стран. В очередной раз ЕС нарушил свои обязательства в рамках ВТО", - заявил сенатор.
Косачев назвал Евросоюз одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. По его словам, в одних случаях ЕС использует экстерриториальный санкционный инструментарий в угоду своим политическим амбициям, а в других – категорично осуждает подобную практику.
"Последствием применения экстерриторальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса, инфляция, обеднение развивающихся стран. В Брюсселе должны нести за это ответственность", - сказал он.
По словам вице-спикера, если бы энергию тех, кто составил "этот безумный документ на 692 страницы", направить в свое время на фиксацию невыполнения Украиной минских соглашений и введение санкций против Киева за это, то мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным".
Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 07:49
У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, заявил Косачев
 
Константин КосачевРоссияБрюссельУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзСовет Федерации РФВ миреСанкции в отношении России
 
 
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