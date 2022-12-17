https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839385737.html
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев - РИА Новости, 17.12.2022
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:39
2022-12-17T13:39
2022-12-17T13:39
константин косачев
россия
брюссель
украина
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. "Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьезный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран", - написал он в своем Telegram-канале. Косачев отметил, что новые антироссийские санкции Евросоюза, помимо рестрикций в отношении физических и юридических лиц, парламентариев, банков и отечественных СМИ, предусматривают и новые нормы экспортного контроля. ЕС вводит контроль и ограничивает международный оборот товаров и технологий из России, которые могут являются товарами двойного назначения, расширен перечень технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Кроме того, введен запрет на иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор. Косачев назвал Евросоюз одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. По его словам, в одних случаях ЕС использует экстерриториальный санкционный инструментарий в угоду своим политическим амбициям, а в других – категорично осуждает подобную практику. По словам вице-спикера, если бы энергию тех, кто составил "этот безумный документ на 692 страницы", направить в свое время на фиксацию невыполнения Украиной минских соглашений и введение санкций против Киева за это, то мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным". Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839304323.html
https://ria.ru/20221213/kosachev-1838223118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, россия, брюссель, украина, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии
Константин Косачев, Россия, Брюссель, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире, Санкции в отношении России
Новые санкции ЕС приведут к новому витку кризиса, заявил Косачев
Сенатор Косачев: новые санкции ЕС спровоцируют новый виток мирового финансового кризиса
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Девятый пакет санкций ЕС спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, заявил
вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Цель этого пакета опубликована на сайте Совета ЕС: "нанести серьезный удар по российской экономике". Однако в реальности это только спровоцирует новый виток мирового финансового кризиса, усилит инфляцию и неопределенность на рынках, поскольку нормы экспортного контроля затрагивают большое количество хозяйствующих субъектов их разных стран", - написал он в своем Telegram-канале.
Косачев отметил, что новые антироссийские санкции Евросоюза, помимо рестрикций в отношении физических и юридических лиц, парламентариев, банков и отечественных СМИ, предусматривают и новые нормы экспортного контроля. ЕС вводит контроль и ограничивает международный оборот товаров и технологий из России, которые могут являются товарами двойного назначения, расширен перечень технологий, связанных с авиацией и космической отраслью. Кроме того, введен запрет на иностранные инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор.
"По своей юридической природе данный санкционный режим ЕС является экстерриториальным и обращен, прежде всего, к субъектам из третьих стран. В очередной раз ЕС нарушил свои обязательства в рамках ВТО", - заявил сенатор.
Косачев назвал Евросоюз одним из самых непоследовательных и недобросовестных участников ВТО. По его словам, в одних случаях ЕС использует экстерриториальный санкционный инструментарий в угоду своим политическим амбициям, а в других – категорично осуждает подобную практику.
"Последствием применения экстерриторальных мер ЕС будет усугубление мирового финансового кризиса, инфляция, обеднение развивающихся стран. В Брюсселе должны нести за это ответственность", - сказал он.
По словам вице-спикера, если бы энергию тех, кто составил "этот безумный документ на 692 страницы", направить в свое время на фиксацию невыполнения Украиной
минских соглашений и введение санкций против Киева
за это, то мир был бы "значительно менее трагичным и куда более безопасным".
Ранее ЕС ввел новый пакет санкций, в котором числятся 190 фигурантов, включая 141 человека и 49 организаций, в их числе политики, депутаты, представители силовых структур, судьи, медиаперсоны, банки, телеканалы, политические партии, госструктуры.