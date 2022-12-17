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Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 17.12.2022
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Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС
Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 17.12.2022
Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не нашел удивительным факт своего включения в санкционный список Евросоюза - парламентарий заявил, что никак к этому... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T02:07
2022-12-17T02:07
александр жуков
евросоюз
госдума рф
совет федерации рф
дмитрий саблин
валентина терешкова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не нашел удивительным факт своего включения в санкционный список Евросоюза - парламентарий заявил, что никак к этому не относится. "Я уже и так во всех санкциях. Никак (не отношусь — ред.). Можно сказать, что это неудивительно", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов российского Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839325054.html
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александр жуков, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий саблин, валентина терешкова
Александр Жуков, Евросоюз, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Дмитрий Саблин, Валентина Терешкова
02:07 17.12.2022
 
Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС

Вице-спикер Госдумы Жуков не удивился факту своего включения в санкционный список ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не нашел удивительным факт своего включения в санкционный список Евросоюза - парламентарий заявил, что никак к этому не относится.
"Я уже и так во всех санкциях. Никак (не отношусь — ред.). Можно сказать, что это неудивительно", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 23:24
АНО "ТВ Новости", ВГТРК и Национальная медиагруппа попали под санкции ЕС
Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов российского Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.
 
Александр ЖуковЕвросоюзГосдума РФСовет Федерации РФДмитрий СаблинВалентина Терешкова
 
 
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