https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839334233.html

Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС

Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС - РИА Новости, 17.12.2022

Вице-спикер Госдумы прокомментировал свое включение в санкционный список ЕС

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не нашел удивительным факт своего включения в санкционный список Евросоюза - парламентарий заявил, что никак к этому... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T02:07

2022-12-17T02:07

2022-12-17T02:07

александр жуков

евросоюз

госдума рф

совет федерации рф

дмитрий саблин

валентина терешкова

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков не нашел удивительным факт своего включения в санкционный список Евросоюза - парламентарий заявил, что никак к этому не относится. "Я уже и так во всех санкциях. Никак (не отношусь — ред.). Можно сказать, что это неудивительно", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Ранее в пятницу ЕС ввел санкции против 22 членов российского Совета Федерации, а также 20 членов Государственной Думы. Согласно опубликованным в официальном журнале ЕС данным, санкции затронули в том числе Валентину Терешкову, Дмитрия Саблина, Павла Завального, Елену Драпеко, Виталия Назаренко, Александра Жукова, Игоря Панченко.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839325054.html

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александр жуков, евросоюз, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий саблин, валентина терешкова