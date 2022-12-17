https://ria.ru/20221217/rvsn-1839332194.html

Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН

Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН - РИА Новости, 17.12.2022

Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН

Профессионализм, самоотверженность и верности служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:32

2022-12-17T01:32

2022-12-17T04:18

сергей каракаев

россия

ссср

плесецк

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

международная космическая станция (мкс)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Профессионализм, самоотверженность и верности служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению стоящих перед войсками задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении ракетчикам по случаю Дня РВСН. День РВСН отмечается ежегодно 17 декабря. В этот день в 1959 году постановлением Совета министров СССР учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован штаб РВСН и другие органы военного управления. В настоящее время РВСН выполняют задачи стратегического ядерного сдерживания. "Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач", - сообщил Шойгу в поздравлении военнослужащих РВСН с днем войск. Ракетчиков также поздравил российский экипаж Международной космической станции. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина отправили видеопоздравление. Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев накануне памятного дня рассказал об итогах деятельности РВСН в течение года и планах и задачах на 2023 год. По его словам, на РВСН как компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания, в связи с чем перевооружение войск на новые ракетные комплексы останется одним из приоритетных направлений деятельности РВСН в новом году. Перевооружение В частности, в 2023 году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" в Бологовской дивизии в Тверской области планируется завершить переоснащение мобильной группировки РВСН на этот комплекс. Перевооружение на мобильный "Ярс" началось с Тейковского ракетного соединения в Ивановской области в 2009 году. Сейчас на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.Продолжается постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком – второй полк с "Авангардом" заступит на боевое дежурство в субботу в Ясненском соединении РВСН. Кроме того, с переоснащением РВСН на современные ракетные комплексы в войска поступает усовершенствованная автоматизированная система боевого управления с модульным принципом построения аппаратуры и оптико-волоконными системами передачи данных. Как пояснил командующий, новые системы и средства связи обеспечивают высокую помехозащищенность доведения приказов. С учетом выполнения планов постановки на боевое дежурство доля современного вооружения по итогам 2022 года составляет более 85%. Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года ее доведут до 86%. В следующем году также начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса с повышенной по сравнению с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" мобильностью. Это позволит оперативно передислоцировать комплекс и проводить пуски из любых районов на всей территории России. "Сармат"В апреле этого года с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки осуществлен успешный пуск новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стационарного базирования "Сармат". Всего в 2023 году РВСН проведут восемь пусков различных МБР, причем как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. "Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса. Командующий РВСН уточнил, что "Сармат" способен применять широкий спектр видов боевого оснащения, в основе которых - технические принципы, позволяющие гарантированно преодолеть любую систему противоракетной обороны сейчас и на десятилетия вперед. В ноябре гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что "Сармат" уже запущен в серийное производство. Как уточнил Каракаев, заложенные в комплекс технические решения позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет, а также обеспечивают производство ракеты на базе исключительно российской промышленности России. Каракаев отметил, что в целом существующие сейчас темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, при этом имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости нарастить производство.

https://ria.ru/20221130/vooruzhenie-1835239305.html

https://ria.ru/20221216/yars-1839033849.html

https://ria.ru/20221216/rvsn-1839032502.html

https://ria.ru/20221206/zaschita-1836622767.html

россия

ссср

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей каракаев, россия, ссср, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, международная космическая станция (мкс), безопасность