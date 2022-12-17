https://ria.ru/20221217/rvsn-1839332194.html
Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН
Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН - РИА Новости, 17.12.2022
Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН
Профессионализм, самоотверженность и верности служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T01:32
2022-12-17T01:32
2022-12-17T04:18
сергей каракаев
россия
ссср
плесецк
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
международная космическая станция (мкс)
безопасность
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Профессионализм, самоотверженность и верности служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению стоящих перед войсками задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении ракетчикам по случаю Дня РВСН. День РВСН отмечается ежегодно 17 декабря. В этот день в 1959 году постановлением Совета министров СССР учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован штаб РВСН и другие органы военного управления. В настоящее время РВСН выполняют задачи стратегического ядерного сдерживания. "Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач", - сообщил Шойгу в поздравлении военнослужащих РВСН с днем войск. Ракетчиков также поздравил российский экипаж Международной космической станции. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина отправили видеопоздравление. Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев накануне памятного дня рассказал об итогах деятельности РВСН в течение года и планах и задачах на 2023 год. По его словам, на РВСН как компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания, в связи с чем перевооружение войск на новые ракетные комплексы останется одним из приоритетных направлений деятельности РВСН в новом году. Перевооружение В частности, в 2023 году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" в Бологовской дивизии в Тверской области планируется завершить переоснащение мобильной группировки РВСН на этот комплекс. Перевооружение на мобильный "Ярс" началось с Тейковского ракетного соединения в Ивановской области в 2009 году. Сейчас на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.Продолжается постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком – второй полк с "Авангардом" заступит на боевое дежурство в субботу в Ясненском соединении РВСН. Кроме того, с переоснащением РВСН на современные ракетные комплексы в войска поступает усовершенствованная автоматизированная система боевого управления с модульным принципом построения аппаратуры и оптико-волоконными системами передачи данных. Как пояснил командующий, новые системы и средства связи обеспечивают высокую помехозащищенность доведения приказов. С учетом выполнения планов постановки на боевое дежурство доля современного вооружения по итогам 2022 года составляет более 85%. Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года ее доведут до 86%. В следующем году также начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса с повышенной по сравнению с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" мобильностью. Это позволит оперативно передислоцировать комплекс и проводить пуски из любых районов на всей территории России. "Сармат"В апреле этого года с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки осуществлен успешный пуск новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стационарного базирования "Сармат". Всего в 2023 году РВСН проведут восемь пусков различных МБР, причем как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр. "Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса. Командующий РВСН уточнил, что "Сармат" способен применять широкий спектр видов боевого оснащения, в основе которых - технические принципы, позволяющие гарантированно преодолеть любую систему противоракетной обороны сейчас и на десятилетия вперед. В ноябре гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что "Сармат" уже запущен в серийное производство. Как уточнил Каракаев, заложенные в комплекс технические решения позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет, а также обеспечивают производство ракеты на базе исключительно российской промышленности России. Каракаев отметил, что в целом существующие сейчас темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, при этом имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости нарастить производство.
https://ria.ru/20221130/vooruzhenie-1835239305.html
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сергей каракаев, россия, ссср, плесецк, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, международная космическая станция (мкс), безопасность
Сергей Каракаев, Россия, СССР, Плесецк, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Шойгу, Международная космическая станция (МКС), Безопасность
01:32 17.12.2022 (обновлено: 04:18 17.12.2022)
Шойгу заявил о высокой боеготовности РВСН
Шойгу: в РВСН обеспечена высокая готовность к выполнению стоящих перед войсками задач
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Профессионализм, самоотверженность и верности служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению стоящих перед войсками задач, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в поздравлении ракетчикам по случаю Дня РВСН.
День РВСН отмечается ежегодно 17 декабря. В этот день в 1959 году постановлением Совета министров СССР
учреждена должность главнокомандующего ракетными войсками, образован штаб РВСН и другие органы военного управления. В настоящее время РВСН выполняют задачи стратегического ядерного сдерживания.
"Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач", - сообщил Шойгу в поздравлении военнослужащих РВСН с днем войск.
Ракетчиков также поздравил российский экипаж Международной космической станции. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина
отправили видеопоздравление. Командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев
накануне памятного дня рассказал об итогах деятельности РВСН в течение года и планах и задачах на 2023 год.
По его словам, на РВСН как компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания, в связи с чем перевооружение войск на новые ракетные комплексы останется одним из приоритетных направлений деятельности РВСН в новом году.
В частности, в 2023 году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" в Бологовской дивизии в Тверской области планируется завершить переоснащение мобильной группировки РВСН на этот комплекс.
Перевооружение на мобильный "Ярс" началось с Тейковского ракетного соединения в Ивановской области
в 2009 году. Сейчас на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская, Иркутская и Барнаульская ракетные дивизии.
Продолжается постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком – второй полк с "Авангардом" заступит на боевое дежурство в субботу в Ясненском соединении РВСН.
Кроме того, с переоснащением РВСН на современные ракетные комплексы в войска поступает усовершенствованная автоматизированная система боевого управления с модульным принципом построения аппаратуры и оптико-волоконными системами передачи данных. Как пояснил командующий, новые системы и средства связи обеспечивают высокую помехозащищенность доведения приказов.
С учетом выполнения планов постановки на боевое дежурство доля современного вооружения по итогам 2022 года составляет более 85%. Летом 2022 года Каракаев сообщил, что доля современного вооружения в РВСН составляет 83%, а к концу года ее доведут до 86%.
В следующем году также начнется разработка нового мобильного ракетного комплекса с повышенной по сравнению с подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс" мобильностью. Это позволит оперативно передислоцировать комплекс и проводить пуски из любых районов на всей территории России.
В апреле этого года с государственного испытательного космодрома Плесецк
в Архангельской области
из шахтной пусковой установки осуществлен успешный пуск новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) стационарного базирования "Сармат". Всего в 2023 году РВСН проведут восемь пусков различных МБР, причем как с космодрома Плесецк, так и с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр.
"Сармат" придет на смену тяжелой стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода". Первыми новый комплекс должны получить ракетчики Ужурского ракетного соединения, так как оно имеет важное стратегическое положение и обладает необходимой инфраструктурой для базирования тяжелых жидкотопливных ракет. Для размещения "Сармата" используют инфраструктуру от "Воеводы", что существенно сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса.
Командующий РВСН уточнил, что "Сармат" способен применять широкий спектр видов боевого оснащения, в основе которых - технические принципы, позволяющие гарантированно преодолеть любую систему противоракетной обороны сейчас и на десятилетия вперед.
В ноябре гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что "Сармат" уже запущен в серийное производство. Как уточнил Каракаев, заложенные в комплекс технические решения позволяют гарантированно его эксплуатировать 25 лет, а также обеспечивают производство ракеты на базе исключительно российской промышленности России.
Каракаев отметил, что в целом существующие сейчас темпы производства ракетных комплексов полностью удовлетворяют потребности РВСН, при этом имеющиеся технологические мощности позволяют при необходимости нарастить производство.