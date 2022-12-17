Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК
Глава Приамурья Василий Орлов предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил давать вторую отсрочку от службы в армии выпускникам, трудоустроенным на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает правительство региона.
Свои идеи глава Приамурья озвучил на форуме Национальной кадровой инициативы. Его проводят Агентство стратегических инициатив, Минтруда России, правительство Сахалинской области и Агентство развития навыков и профессий.
"…Орлов предложил предоставлять вторую отсрочку от службы в армии для выпускников, трудоустроенных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, или предоставлять возможность в качестве альтернативной гражданской службы выбирать работу на предприятиях ОПК. Это поможет решить кадровую проблему, которая сейчас возникла в этих организациях", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава области предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15 % для предприятий ОПК при условии, что высвободившиеся средства направят на зарплаты работников.
Сейчас в среднем по России кадров для реализации предпринимательских инициатив становится меньше, на Дальнем Востоке - обратная ситуация: за предыдущий год количество потенциальных работников для предпринимателей выросло. В Национальном рейтинге 2022 года по итогам оценки доступности трудовых ресурсов Амурская область показала лучшие результаты на Дальнем Востоке. Такой же уровень у Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной области, Чукотки и Якутии.