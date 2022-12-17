https://ria.ru/20221217/otsrochka-1839414628.html

Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК - РИА Новости, 17.12.2022

Глава Приамурья предложил давать вторую отсрочку от армии работникам ОПК

Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил давать вторую отсрочку от службы в армии выпускникам, трудоустроенным на предприятиях оборонно-промышленного... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:53

2022-12-17T16:53

2022-12-17T16:53

василий орлов (губернатор)

россия

дальний восток

сахалинская область

безопасность

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов предложил давать вторую отсрочку от службы в армии выпускникам, трудоустроенным на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, сообщает правительство региона. Свои идеи глава Приамурья озвучил на форуме Национальной кадровой инициативы. Его проводят Агентство стратегических инициатив, Минтруда России, правительство Сахалинской области и Агентство развития навыков и профессий. "…Орлов предложил предоставлять вторую отсрочку от службы в армии для выпускников, трудоустроенных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, или предоставлять возможность в качестве альтернативной гражданской службы выбирать работу на предприятиях ОПК. Это поможет решить кадровую проблему, которая сейчас возникла в этих организациях", - говорится в сообщении. Кроме того, глава области предложил снизить ставку страховых взносов с 30% до 15 % для предприятий ОПК при условии, что высвободившиеся средства направят на зарплаты работников. Сейчас в среднем по России кадров для реализации предпринимательских инициатив становится меньше, на Дальнем Востоке - обратная ситуация: за предыдущий год количество потенциальных работников для предпринимателей выросло. В Национальном рейтинге 2022 года по итогам оценки доступности трудовых ресурсов Амурская область показала лучшие результаты на Дальнем Востоке. Такой же уровень у Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной области, Чукотки и Якутии.

https://ria.ru/20221121/otsrochka-1833206158.html

https://ria.ru/20221028/povestki-1827419084.html

россия

дальний восток

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий орлов (губернатор), россия, дальний восток, сахалинская область, безопасность