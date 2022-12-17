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Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры - РИА Новости, 17.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221217/novak-1839440142.html
Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры
Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры - РИА Новости, 17.12.2022
Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры
Президент Венгрии Каталин Новак посетила балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского и высказалась против отмены русской культуры. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T19:30
2022-12-17T19:31
культура
в мире
каталин новак
венгрия
россия
балет
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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак посетила балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского и высказалась против отмены русской культуры. "Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру", - написала Новак в соцсетях, разместив фотографии своего посещения Венгерского государственного оперного театра и сообщив, что перед началом балета российские, украинские, белорусские и казахские артисты принесли присягу для получения венгерского гражданства. Ранее новый сезон итальянского театра "Ла Скала" открылся оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинской диаспоры. На премьере присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html
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в мире, каталин новак, венгрия, россия, балет
Культура, В мире, Каталин Новак, Венгрия, Россия, Балет
19:30 17.12.2022 (обновлено: 19:31 17.12.2022)
 
Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры

Каталин Новак высказалась против отмены русской культуры после посещения "Щелкунчика"

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак посетила балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского и высказалась против отмены русской культуры.
"Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру", - написала Новак в соцсетях, разместив фотографии своего посещения Венгерского государственного оперного театра и сообщив, что перед началом балета российские, украинские, белорусские и казахские артисты принесли присягу для получения венгерского гражданства.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 21:15
Премьер Венгрии призвал "осушить коррупционное болото" в ЕС
Ранее новый сезон итальянского театра "Ла Скала" открылся оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинской диаспоры. На премьере присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 22:01
МИД Венгрии рассказал об ответе Киева на предложение финансовой помощи
 
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