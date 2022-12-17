https://ria.ru/20221217/novak-1839440142.html

Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры

Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры - РИА Новости, 17.12.2022

Президент Венгрии высказалась против отмены русской культуры

Президент Венгрии Каталин Новак посетила балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского и высказалась против отмены русской культуры. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T19:30

2022-12-17T19:30

2022-12-17T19:31

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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак посетила балет "Щелкунчик" русского композитора Петра Чайковского и высказалась против отмены русской культуры. "Мы осуждаем войну, а не людей, не искусство и не культуру", - написала Новак в соцсетях, разместив фотографии своего посещения Венгерского государственного оперного театра и сообщив, что перед началом балета российские, украинские, белорусские и казахские артисты принесли присягу для получения венгерского гражданства. Ранее новый сезон итальянского театра "Ла Скала" открылся оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинской диаспоры. На премьере присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221215/boloto-1839013726.html

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в мире, каталин новак, венгрия, россия, балет