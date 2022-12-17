https://ria.ru/20221217/msd-1839271624.html

Бочкарев: построен новый участок Московского скоростного диаметра

Бочкарев: построен новый участок Московского скоростного диаметра - РИА Новости, 17.12.2022

Бочкарев: построен новый участок Московского скоростного диаметра

Завершен первый этап строительства северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе, рассказал заммэра Москвы по РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T10:30

2022-12-17T10:30

2022-12-17T10:30

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Завершен первый этап строительства северного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Новый участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе в перспективе обеспечит выезд на строящуюся трассу Москва – Казань. При этом, благодаря скоростной магистрали без светофоров, значительно улучшится транспортная доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец и Балашихи", - отметил он.По словам заммэра, общая протяженность достроенного участка составляет около 8 километров."На участке появились заездные карманы для остановок общественного транспорта, были установлены шумозащитные экраны для обеспечения комфорта жителей близлежащих кварталов", - уточнил Бочкарев.Московский скоростной диаметр – бессветофорная магистраль, которая, объединив Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе с ответвлением на строящуюся трассу М-12 Москва – Казань. Движение по основному участку МСД (Северо-Восточной хорде) было открыто в сентябре.

https://ria.ru/20221212/bochkarev-1838032729.html

москва

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Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев