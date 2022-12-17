https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html

Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов

Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов - РИА Новости, 17.12.2022

Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов

Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:58

2022-12-17T11:58

2022-12-17T11:58

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илан шор

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КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и ведущие русскоязычные телеканалы. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Когда режим самоуправно решает, основываясь на грубых фейках, закрыть рот прессе, это является серьезнейшим посягательством на свободу слова… Это означает, что среди сторонников власти больше нет интеллектуалов и разумных людей", - написал в субботу Шор в своем Telegram-канале. Политик сравнил правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность", которая контролирует правительство, парламент и все государственные институты, с обезьяной с гранатой. Шор также призвал аккредитованные в Молдавии дипмиссии "выступить в защиту демократии и свободы слова, которые ПДС уничтожает в стране". Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. Также в Молдавии в апреле запретили ретрансляцию телекомпании "Мир", вещающую в СНГ, соучредителем которой является правительство республики. Власти Молдавии не заложили в бюджет на 2023 год средств на финансирование представительства в Кишиневе главного телеканала Содружества. Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/moldaviya-1839317138.html

https://ria.ru/20221215/pauza-1839026170.html

https://ria.ru/20221215/prava-1839025114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илан шор, игорь додон, вольтер, украина, кишинев, молдавия, снг, санкции в отношении россии