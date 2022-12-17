Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов
Молдавский политик Шор осудил закрытие оппозиционных и русскоязычных ТВ-каналов
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и ведущие русскоязычные телеканалы.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
"Когда режим самоуправно решает, основываясь на грубых фейках, закрыть рот прессе, это является серьезнейшим посягательством на свободу слова… Это означает, что среди сторонников власти больше нет интеллектуалов и разумных людей", - написал в субботу Шор в своем Telegram-канале.
Политик сравнил правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность", которая контролирует правительство, парламент и все государственные институты, с обезьяной с гранатой.
Шор также призвал аккредитованные в Молдавии дипмиссии "выступить в защиту демократии и свободы слова, которые ПДС уничтожает в стране".
"Знаменитый французский философ-просветитель Вольтер сказал: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить". Эта цитата выражает суть демократии, а обезьяны из ПДС разрушили этот демократический принцип под коварным взглядом Запада… Послы, поощряющие этот беспрецедентный в истории страны беспредел, должны понимать, что они оказывают медвежью услугу демократии и создают плохой имидж странам, которые они представляют", - подчеркнул Шор.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
15 декабря, 22:54Протестное движение в Молдавии взяло техническую паузу, заявил Шор
Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.
15 декабря, 22:43Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии