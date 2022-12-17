Рейтинг@Mail.ru
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/moldaviya-1839366570.html
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов - РИА Новости, 17.12.2022
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов
Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:58
2022-12-17T11:58
в мире
илан шор
игорь додон
вольтер
украина
кишинев
молдавия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и ведущие русскоязычные телеканалы. Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации. "Когда режим самоуправно решает, основываясь на грубых фейках, закрыть рот прессе, это является серьезнейшим посягательством на свободу слова… Это означает, что среди сторонников власти больше нет интеллектуалов и разумных людей", - написал в субботу Шор в своем Telegram-канале. Политик сравнил правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность", которая контролирует правительство, парламент и все государственные институты, с обезьяной с гранатой. Шор также призвал аккредитованные в Молдавии дипмиссии "выступить в защиту демократии и свободы слова, которые ПДС уничтожает в стране". Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций. Также в Молдавии в апреле запретили ретрансляцию телекомпании "Мир", вещающую в СНГ, соучредителем которой является правительство республики. Власти Молдавии не заложили в бюджет на 2023 год средств на финансирование представительства в Кишиневе главного телеканала Содружества. Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221216/moldaviya-1839317138.html
https://ria.ru/20221215/pauza-1839026170.html
https://ria.ru/20221215/prava-1839025114.html
украина
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илан шор, игорь додон, вольтер, украина, кишинев, молдавия, снг, санкции в отношении россии
В мире, Илан Шор, Игорь Додон, Вольтер, Украина, Кишинев, Молдавия, СНГ, Санкции в отношении России
11:58 17.12.2022
 
Оппозиционер Шор осудил закрытие в Молдавии русскоязычных ТВ-каналов

Молдавский политик Шор осудил закрытие оппозиционных и русскоязычных ТВ-каналов

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 дек – РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политик Илан Шор обвинил в посягательстве на свободу слова центральные власти, принявшие решение закрыть в стране оппозиционные и ведущие русскоязычные телеканалы.
Власти Молдавии в пятницу приостановили лицензию оппозиционных и русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, что приводит к риску дезинформации.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 21:47В мире
В Молдавии приостановили действие лицензий шести оппозиционных телеканалов
"Когда режим самоуправно решает, основываясь на грубых фейках, закрыть рот прессе, это является серьезнейшим посягательством на свободу слова… Это означает, что среди сторонников власти больше нет интеллектуалов и разумных людей", - написал в субботу Шор в своем Telegram-канале.
Политик сравнил правящую в Молдавии партию "Действие и солидарность", которая контролирует правительство, парламент и все государственные институты, с обезьяной с гранатой.
Шор также призвал аккредитованные в Молдавии дипмиссии "выступить в защиту демократии и свободы слова, которые ПДС уничтожает в стране".
"Знаменитый французский философ-просветитель Вольтер сказал: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить". Эта цитата выражает суть демократии, а обезьяны из ПДС разрушили этот демократический принцип под коварным взглядом Запада… Послы, поощряющие этот беспрецедентный в истории страны беспредел, должны понимать, что они оказывают медвежью услугу демократии и создают плохой имидж странам, которые они представляют", - подчеркнул Шор.
Ранее глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко сообщил на брифинге, что правительство страны разработало законопроект "Закон Магнитского - Молдова", который предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, а также против масс-медиа. Согласно проекту, Совет телевидения и радио Молдавии сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с лицами, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал продвигает образ тех, кого включили в список санкций.
Участники акции протеста оппозиции перед зданием генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:54
Протестное движение в Молдавии взяло техническую паузу, заявил Шор
Также в Молдавии в апреле запретили ретрансляцию телекомпании "Мир", вещающую в СНГ, соучредителем которой является правительство республики. Власти Молдавии не заложили в бюджет на 2023 год средств на финансирование представительства в Кишиневе главного телеканала Содружества.
Весной в стране начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводила Партия социалистов, лидером которой был экс-президент страны Игорь Додон, и партия "Шор", сразу же после этого в Кишиневе прокатилась серия арестов представителей оппозиции. Додон в мае был задержан и помещен под домашний арест. Политику были выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Также под домашним арестом находится вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер и региональные лидеры политсилы.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 22:43
Санду заявила об уважении прав русскоязычных граждан в Молдавии
 
В миреИлан ШорИгорь ДодонВольтерУкраинаКишиневМолдавияСНГСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала