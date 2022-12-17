https://ria.ru/20221217/kprf-1839390085.html
В КПРФ прокомментировали введенные против партии санкции
В КПРФ прокомментировали введенные против партии санкции - РИА Новости, 17.12.2022
В КПРФ прокомментировали введенные против партии санкции
Санкции ЕС против КПРФ являются оценкой роли коммунистов как главных оппонентов идеологии фашизма, на работе партии ограничения не отразятся, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T14:10
2022-12-17T14:10
2022-12-17T14:10
политика
юрий афонин
геннадий зюганов
россия
украина
кпрф
евросоюз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Санкции ЕС против КПРФ являются оценкой роли коммунистов как главных оппонентов идеологии фашизма, на работе партии ограничения не отразятся, заявил РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. Евросоюз в пятницу ввел санкции против российских политических партий, в том числе "Единой России", ЛДПР и КПРФ, следует из Официального журнала ЕС. "С точки зрения роли КПРФ в развитии страны это тоже оценка. Запад фактически сейчас поддерживает нацистский режим на Украине - главным оппонентом фашизма и нацизма всегда были коммунисты", - заявил Афонин. По его словам, Запад в попытке давления на Россию уже начинает "бурно фантазировать", такие решения - "пустые затеи". Политик добавил, что КПРФ является одной из самых крупных левых партий, контакты с коммунистическими партиями других стран продолжаются, хотя все руководство ЦК КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым находится под персональными санкциями. "С точки зрения нашей партии принятие этого решения мы считаем совершенно политизированным, и никоим образом деятельность компартии это не ограничит", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839331276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юрий афонин, геннадий зюганов, россия, украина, кпрф, евросоюз
Политика, Юрий Афонин, Геннадий Зюганов, Россия, Украина, КПРФ, Евросоюз
В КПРФ прокомментировали введенные против партии санкции
В КПРФ связали санкции ЕС с оценкой коммунистов как главных оппонентов фашизма