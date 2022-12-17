https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839366349.html

В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022

В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 193 случая COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:54

2022-12-17T11:54

2022-12-17T11:54

распространение коронавируса

здоровье - общество

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общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 193 случая COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 193, госпитализировано 25 человек, выздоровело 64 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19