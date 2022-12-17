https://ria.ru/20221217/koronavirus-1839366349.html
В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 17.12.2022
В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 193 случая COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:54
2022-12-17T11:54
2022-12-17T11:54
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 193 случая COVID-19, госпитализировано 25 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 193, госпитализировано 25 человек, выздоровело 64 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 211 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221216/vaktsina-1839171938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 193 новых случая COVID-19
За сутки в Подмосковье выявили 84 случая COVID-19, госпитализировали 25 человек