https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов

СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов - РИА Новости, 17.12.2022

СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов

Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов, сообщила газета Die Welt. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:23

2022-12-17T16:23

2022-12-17T17:04

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов, сообщила газета Die Welt.Как заявили журналисты, впервые за эту зиму температура в стране упала более чем на один процент за сутки. Морозы повлияли на потребление топлива в домохозяйствах. Хотя использование газа все еще на 13 процентов ниже, чем в прошлом году, по данным Федерального сетевого агентства, немцы потребляли на 14 процентов больше газа по сравнению с предыдущей неделей. По информации агентства, цель по экономии достичь не удалось."Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник, так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в срочном предупреждении для жителей Германии.Журналисты подчеркнули, что нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти Германии беспокоятся о следующих заморозках, которые Европа будет встречать без российского топлива.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221215/etsb-1839020653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

цены на нефть, владимир путин, германия, россия, европа, в мире