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СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов - РИА Новости, 17.12.2022
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СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов
СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов
Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов, сообщила газета Die Welt. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T16:23
2022-12-17T17:04
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов, сообщила газета Die Welt.Как заявили журналисты, впервые за эту зиму температура в стране упала более чем на один процент за сутки. Морозы повлияли на потребление топлива в домохозяйствах. Хотя использование газа все еще на 13 процентов ниже, чем в прошлом году, по данным Федерального сетевого агентства, немцы потребляли на 14 процентов больше газа по сравнению с предыдущей неделей. По информации агентства, цель по экономии достичь не удалось."Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник, так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в срочном предупреждении для жителей Германии.Журналисты подчеркнули, что нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти Германии беспокоятся о следующих заморозках, которые Европа будет встречать без российского топлива.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, владимир путин, германия, россия, европа, в мире
Цены на нефть, Владимир Путин, Германия, Россия, Европа, В мире
16:23 17.12.2022 (обновлено: 17:04 17.12.2022)
 
СМИ: в Германии не смогли сэкономить газ из-за сильных морозов

Die Welt: Германия провалила план экономии газа из-за рекордных морозов

© AP Photo / Michael ProbstВершина горы Фельдберг недалеко от города Франкфурт, Германия
Вершина горы Фельдберг недалеко от города Франкфурт, Германия - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
Вершина горы Фельдберг недалеко от города Франкфурт, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Планы Германии по жесткой экономии газа провалились из-за наступления серьезных холодов, сообщила газета Die Welt.
Как заявили журналисты, впервые за эту зиму температура в стране упала более чем на один процент за сутки. Морозы повлияли на потребление топлива в домохозяйствах. Хотя использование газа все еще на 13 процентов ниже, чем в прошлом году, по данным Федерального сетевого агентства, немцы потребляли на 14 процентов больше газа по сравнению с предыдущей неделей. По информации агентства, цель по экономии достичь не удалось.
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"Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа в понедельник, так что пока это должно оставаться исключением. Поэтому, несмотря на холод, я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа", — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в срочном предупреждении для жителей Германии.
Журналисты подчеркнули, что нынешних запасов газа должно хватить на эту зиму, однако власти Германии беспокоятся о следующих заморозках, которые Европа будет встречать без российского топлива.

"В 2023 году без российского газа хранилища придется снова максимально заполнять. Поэтому Мюллер призвал граждан экономить как можно больше газа. Например, следует подумать о том, не нужно ли отапливать отдельные комнаты в квартире и можно ли понизить температуру в других комнатах", — сообщает издание.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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