https://ria.ru/20221217/evrosoyuz-1839344658.html

Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде

Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде - РИА Новости, 17.12.2022

Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде

С приходом зимы законодатели ряда европейских стран ограничили температуру в парламентах и органах власти и теперь вынуждены утепляться, чтобы работать. За тем, РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T08:06

2022-12-17T08:06

2022-12-17T08:06

в мире

кристина ламбрехт

анналена бербок

эммануэль макрон

австрия

франция

германия

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БЕРЛИН/ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. С приходом зимы законодатели ряда европейских стран ограничили температуру в парламентах и органах власти и теперь вынуждены утепляться, чтобы работать. За тем, что происходит, наблюдали корреспонденты РИА Новости. Общественные здания в Германии, например, с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, такая мера распространяется и на немецкий бундестаг, что вынуждает политиков на заседания одеваться все теплее. Так, на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках. Исключением не стала и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ), надевшая теплый жакет поверх водолазки. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (от партии "Зеленых") также предпочла утепленный наряд официальному костюму. Некоторые депутаты кутались в толстые палантины, одновременно накинув на ноги плед, многие из них потирали замёрзшие ладони. Ранее сопредседатель партии "Зеленые" в бундестаге Ренате Кюнаст в своем Twitter пожаловалась на то, что во время работы в своем кабинете бундестага она замерзает. Ее пост собрал более 3 тысяч комментариев, многие из которых были с оттенком злорадства. Депутат в своем аккаунте также сообщила, что намерена приходить в свой офис с одеялом, грелкой и шапкой. Депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, тоже прибегают к разным способам обогрева. "Мой офис находится в мансарде и редко прогревается выше 16,5 градуса. Я использую одеяло с подогревом, оно очень эффективно!" – цитирует телеканал BFMTV неназванную депутата от партии социалистов. После принятия так называемого плана "энергетической трезвости" французские депутаты должны "показывать пример" остальным французам в вопросах экономии. Но здание Нацсобрания Франции, построенное в 1722 году, снабжено огромными окнами, в которых нет стеклопакетов. Двери помещений парламента теперь всегда закрыты плотными бархатными шторами. Сами депутаты называют французский парламент не иначе, как "тепловой дуршлаг", и с наступлением холодов залы заседаний все чаще пустуют. Как отметил телеканал, депутаты от партии Эммануэля Макрона "Возрождение" отказались жаловаться на холод в парламенте. Премьер-министр Элизабет Борн, глава минэнерго Аньес Панье-Рюнаше и глава минфина Брюно Ле Мэр уже с сентября носят водолазки и толстые кофты. В других странах подобного не наблюдается. В небольших Австрии или Нидерландах запаслись газом в достаточном количестве, а в более южных Испании и Италии в принципе климат мягче и проблема обогрева не стоит настолько остро.

https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

https://ria.ru/20221130/odeyala-1835416216.html

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франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кристина ламбрехт, анналена бербок, эммануэль макрон, австрия, франция, германия