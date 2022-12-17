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Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде - РИА Новости, 17.12.2022
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Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде
Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде - РИА Новости, 17.12.2022
Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде
С приходом зимы законодатели ряда европейских стран ограничили температуру в парламентах и органах власти и теперь вынуждены утепляться, чтобы работать. За тем, РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T08:06
2022-12-17T08:06
в мире
кристина ламбрехт
анналена бербок
эммануэль макрон
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франция
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БЕРЛИН/ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. С приходом зимы законодатели ряда европейских стран ограничили температуру в парламентах и органах власти и теперь вынуждены утепляться, чтобы работать. За тем, что происходит, наблюдали корреспонденты РИА Новости. Общественные здания в Германии, например, с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, такая мера распространяется и на немецкий бундестаг, что вынуждает политиков на заседания одеваться все теплее. Так, на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках. Исключением не стала и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ), надевшая теплый жакет поверх водолазки. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (от партии "Зеленых") также предпочла утепленный наряд официальному костюму. Некоторые депутаты кутались в толстые палантины, одновременно накинув на ноги плед, многие из них потирали замёрзшие ладони. Ранее сопредседатель партии "Зеленые" в бундестаге Ренате Кюнаст в своем Twitter пожаловалась на то, что во время работы в своем кабинете бундестага она замерзает. Ее пост собрал более 3 тысяч комментариев, многие из которых были с оттенком злорадства. Депутат в своем аккаунте также сообщила, что намерена приходить в свой офис с одеялом, грелкой и шапкой. Депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, тоже прибегают к разным способам обогрева. "Мой офис находится в мансарде и редко прогревается выше 16,5 градуса. Я использую одеяло с подогревом, оно очень эффективно!" – цитирует телеканал BFMTV неназванную депутата от партии социалистов. После принятия так называемого плана "энергетической трезвости" французские депутаты должны "показывать пример" остальным французам в вопросах экономии. Но здание Нацсобрания Франции, построенное в 1722 году, снабжено огромными окнами, в которых нет стеклопакетов. Двери помещений парламента теперь всегда закрыты плотными бархатными шторами. Сами депутаты называют французский парламент не иначе, как "тепловой дуршлаг", и с наступлением холодов залы заседаний все чаще пустуют. Как отметил телеканал, депутаты от партии Эммануэля Макрона "Возрождение" отказались жаловаться на холод в парламенте. Премьер-министр Элизабет Борн, глава минэнерго Аньес Панье-Рюнаше и глава минфина Брюно Ле Мэр уже с сентября носят водолазки и толстые кофты. В других странах подобного не наблюдается. В небольших Австрии или Нидерландах запаслись газом в достаточном количестве, а в более южных Испании и Италии в принципе климат мягче и проблема обогрева не стоит настолько остро.
https://ria.ru/20221216/oon-1839175349.html
https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html
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в мире, кристина ламбрехт, анналена бербок, эммануэль макрон, австрия, франция, германия
В мире, Кристина Ламбрехт, Анналена Бербок, Эммануэль Макрон, Австрия, Франция, Германия
08:06 17.12.2022
 
Депутаты в Германии и Франции теперь работают в холоде

Законодатели некоторых стран ЕС ограничили температуру в парламентах и органах власти

© Фото : Unsplash / Martin GuidoБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Бундестаг. Архивное фото
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БЕРЛИН/ПАРИЖ, 17 дек - РИА Новости. С приходом зимы законодатели ряда европейских стран ограничили температуру в парламентах и органах власти и теперь вынуждены утепляться, чтобы работать. За тем, что происходит, наблюдали корреспонденты РИА Новости.
Общественные здания в Германии, например, с 1 сентября отапливаются лишь до 19 градусов, такая мера распространяется и на немецкий бундестаг, что вынуждает политиков на заседания одеваться все теплее.
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Так, на дебатах в парламенте 14 декабря многие участники обсуждений сидели в пальто и куртках, толстых шарфах и водолазках. Исключением не стала и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт (СДПГ), надевшая теплый жакет поверх водолазки. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (от партии "Зеленых") также предпочла утепленный наряд официальному костюму. Некоторые депутаты кутались в толстые палантины, одновременно накинув на ноги плед, многие из них потирали замёрзшие ладони.
Ранее сопредседатель партии "Зеленые" в бундестаге Ренате Кюнаст в своем Twitter пожаловалась на то, что во время работы в своем кабинете бундестага она замерзает. Ее пост собрал более 3 тысяч комментариев, многие из которых были с оттенком злорадства. Депутат в своем аккаунте также сообщила, что намерена приходить в свой офис с одеялом, грелкой и шапкой.
Депутаты французского парламента, помещения которого теперь не прогреваются выше 19 градусов, тоже прибегают к разным способам обогрева.
"Мой офис находится в мансарде и редко прогревается выше 16,5 градуса. Я использую одеяло с подогревом, оно очень эффективно!" – цитирует телеканал BFMTV неназванную депутата от партии социалистов.
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После принятия так называемого плана "энергетической трезвости" французские депутаты должны "показывать пример" остальным французам в вопросах экономии. Но здание Нацсобрания Франции, построенное в 1722 году, снабжено огромными окнами, в которых нет стеклопакетов.
"В моем кабинете не выше 18⁰С. Я надеваю две куртки: сначала более тонкую жилетку без рукавов, а затем более толстую куртку, и весь день завариваю горячий чай", - приводит BFMTV слова депутата от партии Республиканцев.
Двери помещений парламента теперь всегда закрыты плотными бархатными шторами.
"Огромная проблема этого здания - потоки ледяного воздуха. В колонном зале, например, когда мы открываем двери – мы сразу теряем несколько градусов", - сообщил депутат партии NUPES Артур Делапорт.
Сами депутаты называют французский парламент не иначе, как "тепловой дуршлаг", и с наступлением холодов залы заседаний все чаще пустуют.
Как отметил телеканал, депутаты от партии Эммануэля Макрона "Возрождение" отказались жаловаться на холод в парламенте. Премьер-министр Элизабет Борн, глава минэнерго Аньес Панье-Рюнаше и глава минфина Брюно Ле Мэр уже с сентября носят водолазки и толстые кофты.
В других странах подобного не наблюдается. В небольших Австрии или Нидерландах запаслись газом в достаточном количестве, а в более южных Испании и Италии в принципе климат мягче и проблема обогрева не стоит настолько остро.
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