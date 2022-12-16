https://ria.ru/20221216/zaes-1839095062.html
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
рафаэль гросси
сергей вершинин
москва
россия
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запорожская аэс
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e453d7ac7b18c2f1e44420bb7e8f6a1c.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас есть доверие в компетенцию и потенциал МАГАТЭ. Мы ведём контакты с ними, поддерживаем контакты. Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Вершинина, "в скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве".
https://ria.ru/20221215/melitopol-1839003766.html
москва
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb442daf07cf96dd2bb7760a6aa82fe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, сергей вершинин, москва, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс, запорожская область
Рафаэль Гросси, Сергей Вершинин, Москва, Россия, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запорожская АЭС, Запорожская область
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
Замглавы МИД Вершинин: контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются