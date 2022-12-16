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Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022
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Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС
Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T11:46
2022-12-16T11:46
рафаэль гросси
сергей вершинин
москва
россия
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас есть доверие в компетенцию и потенциал МАГАТЭ. Мы ведём контакты с ними, поддерживаем контакты. Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Вершинина, "в скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве".
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рафаэль гросси, сергей вершинин, москва, россия, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запорожская аэс, запорожская область
Рафаэль Гросси, Сергей Вершинин, Москва, Россия, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запорожская АЭС, Запорожская область
11:46 16.12.2022
 
Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС

Замглавы МИД Вершинин: контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"У нас есть доверие в компетенцию и потенциал МАГАТЭ. Мы ведём контакты с ними, поддерживаем контакты. Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Вершинина, "в скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве".
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 20:07Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
 
Рафаэль ГроссиСергей ВершининМоскваРоссияМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Запорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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