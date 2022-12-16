https://ria.ru/20221216/zaes-1839095062.html

Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС

Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 16.12.2022

Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС

Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T11:46

2022-12-16T11:46

2022-12-16T11:46

рафаэль гросси

сергей вершинин

москва

россия

магатэ

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запорожская аэс

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Контакты с МАГАТЭ по недопущению обстрелов ЗАЭС продолжаются, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси скоро может посетить Москву, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "У нас есть доверие в компетенцию и потенциал МАГАТЭ. Мы ведём контакты с ними, поддерживаем контакты. Вы помните, руководитель МАГАТЭ уже посещал Запорожскую атомную станцию. В принципе, контакты, переговоры по тому, чтобы не допустить ее обстрелов со стороны ВСУ, сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По словам Вершинина, "в скором времени мы можем увидеть такие переговоры в том числе в Москве".

https://ria.ru/20221215/melitopol-1839003766.html

москва

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