https://ria.ru/20221216/vystavka-1838416500.html

В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи

В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи - РИА Новости, 16.12.2022

В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи

В корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни" – часть проекта "Художники о войне и мире". В... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-16T07:00

2022-12-16T07:00

2022-12-16T07:00

культура

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выставки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни" – часть проекта "Художники о войне и мире". В экспозиции — произведения Крамского, Маковского, Прянишникова, Лемоха, Максимова, Корзухина, Кустодиева.Он отмечает, что выставка построена по хронологическому принципу – от самой ранней работы Федора Толстого 1830 года до произведений XXI века, где посетители смогут познакомиться с самобытными скульптурами Аделаиды Пологовой и Галины Писаревой. Также экспозиция разделена на подтемы, каждая из которых озаглавлена пословицей. По словам эксперта, все работы представляют интерес как для любителей искусства, так и для специалистов, ведь на выставке демонстрируются неизвестные произведения известных художников из фондов Русского музея.Выставка продлится до 6 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221209/muzei-1837284413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

новости культуры, федор толстой, санкт-петербург, русский музей, куда сходить , что посмотреть , выставки