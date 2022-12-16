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В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221216/vystavka-1838416500.html
В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи
В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи - РИА Новости, 16.12.2022
В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи
В корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни" – часть проекта "Художники о войне и мире". В... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T07:00
2022-12-16T07:00
культура
новости культуры
федор толстой
санкт-петербург
русский музей
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выставки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни" – часть проекта "Художники о войне и мире". В экспозиции — произведения Крамского, Маковского, Прянишникова, Лемоха, Максимова, Корзухина, Кустодиева.Он отмечает, что выставка построена по хронологическому принципу – от самой ранней работы Федора Толстого 1830 года до произведений XXI века, где посетители смогут познакомиться с самобытными скульптурами Аделаиды Пологовой и Галины Писаревой. Также экспозиция разделена на подтемы, каждая из которых озаглавлена пословицей. По словам эксперта, все работы представляют интерес как для любителей искусства, так и для специалистов, ведь на выставке демонстрируются неизвестные произведения известных художников из фондов Русского музея.Выставка продлится до 6 марта 2023 года.
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новости культуры, федор толстой, санкт-петербург, русский музей, куда сходить , что посмотреть , выставки
Культура, Новости культуры, Федор Толстой, Санкт-Петербург, Русский музей, куда сходить , что посмотреть , Выставки
07:00 16.12.2022
 
В Русском музее покажут картины о мирной жизни и важности семьи

В Русском музее открывается выставка, посвященная важности дома и семьи в любые времена

© Пресс-служба Русского музеяВ. Максимов. "Слепой хозяин"
В. Максимов. Слепой хозяин
© Пресс-служба Русского музея
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. В корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка "Дом и семья. Картины мирной жизни" – часть проекта "Художники о войне и мире". В экспозиции — произведения Крамского, Маковского, Прянишникова, Лемоха, Максимова, Корзухина, Кустодиева.

"Мы стремились показать, как люди жили в прошлом – давнем и недавнем, – говорит ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI века Русского музея Сергей Кривонденченков. – Мастера живописи XIX столетия соседствуют в экспозиции с нашими современниками, что демонстрирует идею важности семьи и дома в любые времена".

© Пресс-служба Русского музеяФ.П.Толстой. Семейный портрет. 1830. Холст, масло. 89х117
Ф.П.Толстой. Семейный портрет
1 из 9
Ф.П.Толстой. Семейный портрет. 1830. Холст, масло. 89х117
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяСорока Г.В. Кабинет в Островках. 1844. Холст, масло. ГРМ
Сорока Г.В. Кабинет в Островках
2 из 9
Сорока Г.В. Кабинет в Островках. 1844. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяЛемох К.В. Новое знакомство. 1885. Холст, масло. ГРМ
Лемох К.В. Новое знакомство
3 из 9
Лемох К.В. Новое знакомство. 1885. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяМалявин Ф.А. Крестьянская девушка за вышиванием. 1893. Холст, масло. ГРМ
Малявин Ф.А. Крестьянская девушка за вышиванием
4 из 9
Малявин Ф.А. Крестьянская девушка за вышиванием. 1893. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяНаталья Жилина. Семья за столом у окна. 1963. Х.,м. 63 х 75. ГРМ.
Наталья Жилина. Семья за столом у окна
5 из 9
Наталья Жилина. Семья за столом у окна. 1963. Х.,м. 63 х 75. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяСоколов. Крестьянское семейство перед обедом. 1831. Х.,м. 110 х 146. ГРМ.
Соколов. Крестьянское семейство перед обедом
6 из 9
Соколов. Крестьянское семейство перед обедом. 1831. Х.,м. 110 х 146. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяК.С. Петров-Водкин. Утренний натюрморт. 1918. Х.,м. 66 х 88. ГРМ
К.С. Петров-Водкин. Утренний натюрморт
7 из 9
К.С. Петров-Водкин. Утренний натюрморт. 1918. Х.,м. 66 х 88. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяБорис Шаманов. Ужин в деревне. Семья. 1964-1969. Х.,м. 208 х 275. ГРМ.
Борис Шаманов. Ужин в деревне. Семья
8 из 9
Борис Шаманов. Ужин в деревне. Семья. 1964-1969. Х.,м. 208 х 275. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
© Пресс-служба Русского музеяАндрей Попов. "Радостное письмо". 1858. Х.,м. 63.5 х 84.5. ГРМ.
Андрей Попов. Радостное письмо
9 из 9
Андрей Попов. "Радостное письмо". 1858. Х.,м. 63.5 х 84.5. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
1 из 9
Ф.П.Толстой. Семейный портрет. 1830. Холст, масло. 89х117
© Пресс-служба Русского музея
2 из 9
Сорока Г.В. Кабинет в Островках. 1844. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
3 из 9
Лемох К.В. Новое знакомство. 1885. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
4 из 9
Малявин Ф.А. Крестьянская девушка за вышиванием. 1893. Холст, масло. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
5 из 9
Наталья Жилина. Семья за столом у окна. 1963. Х.,м. 63 х 75. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
6 из 9
Соколов. Крестьянское семейство перед обедом. 1831. Х.,м. 110 х 146. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
7 из 9
К.С. Петров-Водкин. Утренний натюрморт. 1918. Х.,м. 66 х 88. ГРМ
© Пресс-служба Русского музея
8 из 9
Борис Шаманов. Ужин в деревне. Семья. 1964-1969. Х.,м. 208 х 275. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
9 из 9
Андрей Попов. "Радостное письмо". 1858. Х.,м. 63.5 х 84.5. ГРМ.
© Пресс-служба Русского музея
Он отмечает, что выставка построена по хронологическому принципу – от самой ранней работы Федора Толстого 1830 года до произведений XXI века, где посетители смогут познакомиться с самобытными скульптурами Аделаиды Пологовой и Галины Писаревой. Также экспозиция разделена на подтемы, каждая из которых озаглавлена пословицей.

"Помимо живописи мы включили в нее литографии, скульптуры, фотографии, произведения декоративно-прикладного и народного искусства, – замечает Кривонденченков. – Реальные предметы быта дополняют картины, на которых изображены аналогичные вещи".

По словам эксперта, все работы представляют интерес как для любителей искусства, так и для специалистов, ведь на выставке демонстрируются неизвестные произведения известных художников из фондов Русского музея.
Выставка продлится до 6 марта 2023 года.
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